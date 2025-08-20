El Xerez CD pierde ante un Antequera superior su primer partido de la pretemporada (2-0)

Primera derrota de la pretemporada. El Xerez CD ha perdido por 2-0 en El Maulí frente a un Antequera superior, especialmente en la primera mitad, en la que el Deportivo no estuvo cómodo y dio facilidades en defensa, tanto que encajó sus goles a balón parado. Tras el descanso, Galiano realizó numerosos cambios y los xerecistas mejoraron, pero ya no pudieron maquillar el marcador, aunque Charaf la tuvo con el lanzamiento de un penalti que el árbitro invalidó pese a entrar por una doble paradiña.

Diego Galiano se decantó en esta oportunidad para plantar cara de inicio a la escuadra de Abel Gómez por un once con futbolistas que se perfilan como menos habituales. La portería fue para Santos, con Mancheño, Moi, Guille Campos y Leo en defensa. En el doble pivote Adri y De la Lama, Mati Castillo por la derecha, Zelu por la izquierda, Fuentes en la mediapunta y Nané arriba.

El Deportivo arrancó el partido como siempre, con presión alta que comenzaba con Nané, pero el Antequera se mostraba más cómodo, aprovechando los lanzamientos largos de balón de Barbu buscando a Osama y, una vez superados los minutos de tanteo, comenzó a inquietar a Santos. Al filo del cuarto de hora, el meta azulino se tuvo que emplear a fondo para despejar un tiro lejano de Aspra.

El primer gol del partido llegó en el minuto 25. Barbu aprovechó una indecisión de la defensa tras un lanzamiento de falta para adelantar a los pupilos de Abel Gómez. Y el 2-0 no tardó en llegar. En el 28', otro gol y nuevamente a balón parado, circunstancia que provocó el enfado de Diego Galiano. Una falta de Luismi la cabeceó al fondo de la red en el primer palo totalmente solo el francés Biabiany.

El Xerez CD acusó los dos golpes tan seguidos, no encontraba la forma de llegar, no daba dos pases seguidos y la posesión del balón no le duraba. A pesar de todo, intentó reaccionar y llegó al final del primer tiempo apretando y sacudiéndose el dominio de una escuadra de superior categoría, mucho más rodada y con un gran nivel.

Zelu volvió a jugar y fue titular tras superar unas molestias en una rodilla. / Xerez CD

Tras el paso por vestuarios, el preparador jerezano realizó cinco cambios. Se quedaron en la caseta Mancheño, Leo, De la Lama, Mati Castillo y Fuentes y entraron Ricky, Chacartegui, Charaf, Javi Rodríguez y Jaime López. La cara del Deportivo cambió totalmente con las variantes, aunque los locales jugaban con la ventaja del marcador. El juego xerecista era más vistoso, mostraba más chispa, la presión igualmente era alta y puso en apuros a Samu Pérez con un tiro de Jaime (54').

A los azulinos ahora únicamente les faltaba acierto a la hora de la finalización de las jugadas ante un rival que ya no estaba tan cómodo y que se tenía que aplicar en defensa. Aún así, De la Calzada se tuvo que lucir en un par de lanzamientos para evitar que el Antequera ampliara su ventaja. Los xerecistas también tuvieron sus opciones. Moussa pidió un penalti por manos tras un centro de Ricky y el colegiado no señaló, pero sí decretó otro claro por un derribo a Moussa que Charaf convirtió, pero lo hizo con una doble paradiña que no está permitida. El árbitro lo invalidó, decretó libre indirecto y le mostró la segunda amarilla al xerecista (82') y expulsión.

Con un jugador menos, el Xerez CD lo siguió intentado, pero el cuadro local fue el que tuvo la opción más clara. Un gran disparo de Isaac se estrelló en el palo tras una sensacional parada de De la Calzada, que tocó lo justo el balón para que no terminara dentro. Al final, 2-0. Primera derrota tras una primera parte en la que los azulinos no estuvieron concentrados a la hora de defender las acciones a balón parado.