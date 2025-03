Santisteban y Geovanni, posibles altas en el Xerez CD para medirse al Águilas

El Xerez CD venció el domingo al San Fernando (2-0) en Chapín en un encuentro importante de cara a sus aspiraciones, ya que los tres puntos le permitieron atar la permanencia de forma virtual con 42 a falta de siete jornadas para la conclusión de la fase regular de la liga. Ese partido lo encaró el conjunto de Checa, que ya tiene sobre la mesa una propuesta para renovar, con cinco bajas, dos por sanción, Adolfo y Armengol, y tres por lesión, Ramón, Geovanni y Nané, y se encontró con media docena por los problemas en la clavícula izquierda que sufrió Santisteban cuando únicamente se habían disputado dos minutos de juego. El delantero tuvo que salir del campo y dejar su plaza a su compañero Diego Domínguez, que fue uno de los protagonistas del envite con el gol que abría el marcador.

Tras el encuentro, el atacante azulino tenía la zona inflamada, el lunes se hizo una radiografía y este martes una ecografía y, en principio, sufre una pequeña luxación que no le debe impedir entrar en la lista de convocados para la cita de ese sábado (19:00) en El Rubial contra el Águilas, aunque todo va a depender de su evolución. Mientras, Nané y Geovanni, que en el entrenamiento del viernes sufrieron un fuerte encontronazo que les dejó fue de combate, tendrán distinta suerte. El punta, que terminó en el Hospital con una paleta rota y una herida en el labio que necesitó puntos de sutura, tiene prácticamente imposible llegar, ya que la herida todavía no le ha cicatrizado y el central estará listo, puesto que ya no tiene inflamado el empeine tras el golpe con su compañero.

Ramón García se calzó las botas en el entrenamiento del lunes y realizó algunos ejercicios, pero es duda y los técnicos tendrán que valorar durante la semana si finalmente le convocan o no. El lateral sufrió un pisotón en un entrenamiento en el dedo pequeño del pie izquierdo y no pudo ni viajar a Orihuela ni jugar el domingo. Por contra, los dos futbolistas que sí están aptos son el central Adolfo y el delantero Armengol, que se perdieron el derbi frente al San Fernando por acumulación de amonestaciones.

Los xerecistas tienen este martes el día libre y este miércoles tienen previsto ejercitarse en el Antonio Gallardo de Arcos, para completar la semana con dos sesiones más en La Granja antes del desplazamiento hasta tierras murcianas para rendir cuentas a un adversario que el domingo no pasó del empate a uno en El Rubial contra el Orihuela. Ahora, cuma 38 puntos y se le ha complicado acercarse a los puestos de privilegio para intentar disputar el play-off de ascenso.