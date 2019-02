A Nene Montero, entrenador del Xerez CD, le gustó la intensidad del derbi pero echó en falta acierto en alguna de las ocasiones que tuvo su equipo en El Rosal.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Un partido fuerte, dos equipos que han peleado por el partido desde primera hora. Ellos han tenido quizá un poquito de más posesión de balón en la primera parte y luego con la ventaja numérica se ha igualado algo. y no hemos sido eficaces en el área a la hora de finalizar, no hemos tenido esa suerte. Mejor que eficacia, que no hemos tenido la suerte de acertar. No hemos tenido acierto, se ha paseado el balón por la portería y se ha quedado el partido a cero porque en realidad lo que mandan son los goles.

-El Xerez achuchó en el tramo final pero le faltaron minutos...

-Ha ido de menos a más. El Cádiz es un equipo que presiona muy bien, es generoso en el esfuerzo y tiene jugadores de calidad. Han presionando bastante bien durante la primera mitad. Lógicamente al tener un jugador menos el desgaste físico se nota y ya la presión no era la misma, estábamos más sueltos y hemos tenido un poquito más de posesión de balón. Pero lo cierto es que no hemos podido finalizar con los tres puntos que es lo que queríamos, sabíamos que en el partido íbamos a tener oportunidades, contadas oportunidades, no muchas porque es un equipo que cierra muy bien los pasillos y esperábamos tener las tres o cuatro ocasiones se suele tener en un partido de estas características. Y en las tres o cuatro ha sucedido que no ha sido ninguna válida.

-Los jugadores del Deportivo pidieron penalti en uno de los últimos ataques del partido. ¿Pudo ver la jugada?

-La he visto, la he visto muy clara, pero como yo no puedo arreglar nada desde aquí... Pero la he visto clarísima, yo y muchísima gente. pero bueno, ya no tiene arreglo. Lo he hablado con gente del Cádiz, ellos mismos me lo han dicho. Pero bueno, esto es así, unas veces se equivocan a favor y otras en contra y esta vez me ha tocado no beneficiarme. A lo mejor otro día me dan una jugada que no la esperaba.

-¿Qué le ha pasado a Naranjo?

-Le he preguntado ahora mismo y tiene adormecida la rodilla, me preocupa un poco pero prefiero no vaticinar nada.

-¿Qué saca de positivo de este empate?

-Sobre todo la concentración que ha tenido el equipo, hemos estado muy concentrados en el juego, las oportunidades del Cádiz han sido escasas. El equipo ha trabajado bien defensivamente, quizá nos ha faltado un poquito de velocidad en las contras. Pero bueno, tampoco teníamos jugadores de mucha velocidad arriba, jugadores potentes sí pero faltaba algo, un poquito más de velocidad para llevar las contras a la portería contraria. De todas maneras, me siento satisfecho no por el resultado pero sí por el partido que han hecho, un partido como he comenzado diciendo, un partido fuerte de verdad. A algunos puede no gustarle pero a los entrenadores nos gustan, se mete pierna, hay duelos individuales, se ganan en una zona, se pierden en otra. Un partido bueno, digno.