La Unión-Xerez CD: test de alto voltaje en Totana

Choque de trenes en el Juan Cayuela de Totana. Unión Malacitano y Xerez CD, dos de los equipos con mejores registros defensivos del Grupo 4 y que aspiran a consolidarse en la parte alta de la tabla, miden sus equlibradas fuerzas -están empatados a 15 puntos junto a Minera, que ha caído este sábado en Lorca (2-1) y Águilas- este domingo (11:30) sobre un tapete que no se encuentra en un buen estado, que va a ser resembrado en los próximos días. El Deportivo llega a la cita con la moral alta pese a su empate a dos de la pasada jornada ante el Linares después de encadenar tres triunfos seguidos y de acumular ya cinco fechas sin perder y los anfitriones lo hacen después de acabar en Alemría (0-3) con una dinámica de tres derrotas consecutivas, dos en liga contra Minera y Recre y otra en Copa del Rey ante el Ceuta.

El partido se presenta muy táctico entre dos escuadras sólidas atrás y que sacan el máximo partido a sus goles. Diego Galiano, de todos modos, se ha encontrado con problemas serios esta semana en defensa. Con Josete en el dique seco desde hace varias semanas, en Linarejos se lesionó Chacartegui, que ha intentado forzar la máquina, pero que finalmente no ha podido viajar, y en el entrenamiento del jueves 'cayó' Ricky Castro, que sufrió un pinchazo. De este modo, ha perdido de una tacada a sus dos laterales titulares.

Para suplir esas ausencias, tendrá que cambiar bastante una línea que le funciona y que es de las fuertes del equipo. En la izquierda lo normal es que salga de inicio Leo Vázquez, que fue el encargado de suplir a Chacartegui cuando se lesionó, y para el flanco derecho por Ricky tiene más opciones. Con Guille Campos de central por Josete, puede decantarse por colocar en ese puesto a Javi Rodríguez. Mancheño ha entrado en la convocatoria, pero no se ha estrenado en liga y es complicado que salga de inicio. Moi tiene un puesto asegurado en el centro de la zaga y De la Calzada será nuevamente el portero titular ante su exequipo. En un terreno de juego en malas condiciones y que invita al juego directo, en la medular Adri Rodríguez, que vuelve, junto a Ismael parecen fijos, con Jaime López de enganche. Las dudas aparecen en las bandas, con tres piezas para dos puestos, Franco, Charaf y Mati Castillo, y arriba Moussa Sissokho puede partir con ventaja. Todos los disponibles han viajado.

Francis Ferrón, baja durante un mes

Campos también cuenta con una baja importante para este partido, la del delantero Francis Ferrón, jugador que ha sido sancionado con cuatro partidos por la roja directa que vio la pasada jornada contra el filial del Almería cuando ya estaba en el banquillo por dirigirse al asistente de la banda en los siguientes términos: "¿De dónde te has escapado, subnormal?", según reflejó en el acta el colegiado Juan José Lidón Rocamora. Competición le aplica el máximo castigo por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 99)".

El árbitro, un madrileño

El colegiado del partido es el madrileño Álvaro García Padilla, de 34 años, que cumple su quinta temporada en la categoría y que ha dirigido este curso tres partidos de liga y uno de Copa. A los xerecistas no les ha arbitrado nunca y a la Unión una vez, en el curso 23/24, ante el Manchego. El partido terminó con empate a cero y en ese equipo militaba entonces el ahora azulino De la Calzada. En total, este trencilla ha pitado 43 partidos en Segunda Federación, con 21 triunfos locales, 11 empates y 11 victorias visitantes, ha mostrado 241 amarillas (5,60 por partido) y 22 rojas (0,51).