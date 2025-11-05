Ya se conoce el alcance de la lesión de Chacartegui, defensa del Xerez CD

Felipe Chacartegui, lateral izquierdo del Xerez CD, será baja este domingo en el partido contra La Unión Atlético que los xerecistas disputan en el Juan Cayuela de Totana (11:30 horas). El defensa isleño se lastimó la rodilla derecha en la última jugada del primer tiempo contra el Linares Deportivo tras un salto intentando rematar un centro. Sintió un pinchazo en la articulación y aunque salió en la segunda mitad, pidió el cambio a los diez minutos, siendo sustituido por Leo Vázquez, que tuvo sus primeros minutos como azulino.

Tras las pruebas a las que se ha sometido, ya se conoce el alcance de la lesión. La buena noticia es que no es una dolencia grave, aunque sufre un derrame articular y foco de tendinosis proximal en el tendón rotuliano", por lo que es baja para el encuentro contra los murcianos y su reaparición dependerá de su evolución.

El Deportivo ha comunicad este miércoles la baja: "Felipe Chacartegui, jugador del primer equipo, sufrió unos problemas físicos en el partido contra el Linares Deportivo que le obligaron a retirarse del terreno de juego. Tras someterse a las primeras pruebas médicas, se observa que presenta una leve derrame articular y foco de tendinosis proximal en tendón rotuliano, descartándose una lesión de gravedad. Los servicios médicos valorarán la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos según evolucione su recuperación".