Los jugadores del Xerez CD han aprovechado su estancia en Lanzarote para visitar el Parque del Timanfaya.
Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya

Fútbol

El Xerez CD jugará la final del Torneo San Ginés ante el Lanzarote tras superar al Tenerife B en la tanda de penaltis

29 de agosto 2025 - 19:02

1/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
2/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
3/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
4/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
5/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
6/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
7/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
8/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
9/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
10/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
11/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
12/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
13/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD
14/14 Visita del Xerez CD al Parque del Timanfaya / Xerez CD

