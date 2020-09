El Xerez CD ha anunciado que ha conseguido este martes el desbloqueo de deudas tanto con los jugadores de anteriores temporadas y con la Federación. No obstante, no ha podido tramitar las fichas de los jugadores "debido a un colapso en la intranet" de la Federación, motivo por el cual la plantilla comenzará la pretemporada este miércoles. No obstante, el cuerpo técnico y los jugadores mantendrán una reunión en Montecastillo para una primera toma de contacto.

El club también ha comunicado que ya se ha alcanzado la cifra de 350 abonados.

El comunicado que ha colgado la entidad en su página web indica: "En primer lugar, el Xerez Club Deportivo quiere agradecer a la afición la respuesta y la gran acogida que ha tenido la campaña de abonados. En apenas una semana, ya superamos la cifra de 350 abonados y aspiramos a superar ampliamente el número conseguido en la pasada campaña.

Por otra parte, la comisión del Xerez Club Deportivo quiere comunicar una importante y feliz noticia. El club ha saldado en su totalidad la deuda que tenía pendiente con la Real Federación Andaluza y la deuda con todos los jugadores.

No obstante, debido a un colapso en la Intranet de la Federación Andaluza, no todas las licencias han quedado tramitadas. El Xerez Deportivo espera que este hecho se solucione mañana para, de esta forma, los jugadores puedan comenzar los entrenamientos. En el día de hoy, el staff técnico y los futbolistas se reunirán en Montecastillo para realizar la primera toma de contacto, así como la entrega de ropa de vestuario".