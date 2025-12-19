Jerez, 1963: Jerónimo Albuín, Beltrán Domecq, Javier López de Carrizosa y Agustín García-Mier

A las diez de la mañana del domingo 17 de noviembre de 1963, y bajo la presidencia del juez decano Miguel Núñez, quedaría constituida en el salón principal del Ayuntamiento de Jerez, la denominada Junta Local del Censo, a la sazón integrada por Antonio Montero Jarana, Indalecio Benítez Castro, Manuel González Gordon, Celso Bermejo Arteaga, José Belmonte Fernández y, en calidad de secretario, Manuel Guerra García. Acto seguido comenzó, ante la misma, la correspondiente votación para la elección de los tres concejales por el tercio de representación sindical -de entre los diez candidatos que al efecto había propuestos- y en la que tomaron parte los ocho ediles que continuaron integrados en la corporación y los seis designados poco tiempo antes por los tercios de cabezas de familia y sindical. Toda vez concluyeron las votaciones, se procedió por la Junta a efectuar el correspondiente escrutinio, fruto del cual resultaron elegidos -y posteriormente proclamados candidatos- con catorce votos cada uno: Jerónimo Albuín Gómez, Beltrán Domecq González y Javier López de Carrizosa Eizaguirre.

Por tanto y por ende: finalizada la que bien pudiera considerarse última fase de las elecciones, la corporación municipal, presidida por el alcalde Tomás García Figueras, se sustentaría sobre un equipo de veras cualificado… Por el tercio de cabezas de familia: Francisco Díez Cabeza, Antonio García Tomonateho, Juan Guerrero Gutiérrez, José María Vaca López, Antonio Pérez de Cos, Urbano Herrero Martos y César Pemán Medina. Por el tercio sindical: Manuel Vallejo Fernández, Francisco Pozo Castrelo, Lorenzo Marcano González, Ignacio Perales Frade, Antonio Morenés Medina, Carlos González Rivero y Lorenzo Caro Muñoz. Por el tercio de entidades y corporaciones: Francisco Paz Genero, Juan Maldonado Urquiza, Ramiro Fernández Gao, Juan Calderón López, Jerónimo Albuín Gómez, Beltrán Domecq González y Javier López de Carrizosa Eizaguirre. El sábado 16, “en la iglesia parroquial de Almonte”, presidida por la venerada imagen de la Virgen del Rocío, fue bendecido el enlace matrimonial de Nely del Río Berenguer y Agustín García-Mier Zorrilla, ambos de muy conocidas familias sanluqueñas y jerezanas respectivamente.

La novia, que lucía traje de falla natural blanco y velo de tul ilusión, daba el brazo a su padre y padrino Ángel del Río González, así como el novio hacía lo propio con su hermana y madrina Carmen García-Mier Zorrilla, de González Aparicio. Bendijo la unión matrimonial el reverendo padre Carlos González García-Mier, primo del novio, quien dirigió a los contrayentes una sentida y siempre elocuente plática. Como no pudo ser de otro modo, se entonó la salve -cantada por todos los asistentes-. Firmaron como testigos, por parte de la novia, Romualdo Corchero Domínguez, José García Gómez, Eduardo Muñoz Benavides y Francisco Casado Mancilla. Y, por el novio, Ángel Peralta Pineda, Rafael Peralta Pineda, Manuel Martínez Carrascosa, Mario Carranza Mamés, Antonio Álvarez de Sotomayor y Faustino González Aparicio. Tras la ceremonia religiosa el nuevo matrimonio atendió a los invitados en el Casino de Almonte, donde la Hermandad Matriz del Rocío entregó al recién casado Agustín García-Mier y a los hermanos Peralta sus títulos de hermanos -que ya le fueran rubricados en su día (habría que remontarse tres años atrás)- en gratitud por sus actuaciones en los ruedos a beneficio de las personas más desfavorecidas de Almonte. Al final de la jornada los novios partieron para disfrutar de su luna de miel.

Entonces se publicitaba “Fino Mantecoso, el más fino de todos los finos”. González Byass, a su vez, comunicaba “nombres nuevos para dos vinos de siempre” al dictado del siguiente texto: “Nos complace en informar a todos nuestros clientes y amigos que, ante la gran aceptación que por parte del público nacional y extranjero está teniendo nuestro Jerez Crema, hemos decidido variar su nombre por el de Néctar Cream, pues consideramos que la palabra néctar, por su significado, se adapta más bien a un jerez dulce. Asimismo nos es grato participarles que nuestro oloroso seco Néctar se denominará Alfonso, nombre que se pronuncia igual en todos los idiomas y que muy pronto se popularizará internacionalmente”.

La Asociación La Salle de Antiguos Alumnos y Padres de Familia de la Escuela de San José organiza como cada año un tríptico mariano. Para el primer acto ocupó la cátedra el ilustre doctor en Teología y capellán de la Prisión de Jerez Evaristo Martín, quien disertó sobre ‘La Virgen y san Juan’. Esta convocatoria comenzaría con unas palabras del antiguo alumno de la referida escuela Antonio Morales Moreno. Otra creatividad publicitaria muy a la orden del día durante las postrimerías del año 1963: “¡Atención peatones! Adquiera el ciclomotor de máxima seguridad y economía Mobylette. El nuevo modelo 1963 es… ¡maravilloso! Distribuidor oficial: Anion-Radio. Calle Remedios, 7”.