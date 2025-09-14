Trabajada y merecida primera victoria (2-0)

Primeros puntos del Xerez CD esta temporada. El equipo azulino se ha impuesto al Atlético Antoniano por dos goles a cero gracias a los tantos de Zelu y Ricky en un partido que el cuadro de Diego Galiano ha dominado y podido sentenciar mucho antes, sobre todo en una primera mitad con un lanzamiento a la madera y varias intervenciones de Matías. Le costó abrir la lata al Deportivo -no lo hizo hasta el último minuto de la primera mitad- y luego tuvo que sufrir en el último cuarto de hora cuando se quedó con diez por la roja directa al meta Ángel de la Calzada tras un pase atrás temerario de Ismael.

Esta Segunda RFEF es una montaña rusa -y si no que se lo digan a un Recreativo de Huelva que ha caído en el Colombino ante un Puente Genil recién ascendido y colíder-. Los xerecistas llegaban además ya con urgencias precisamente por caer en el Polinario la pasada semana y quedar apeados de la Copa RFEF por el Molinense, un Tercera RFEF. A los xerecistas les costó entrar en el partido, pero a raíz del minuto 20 fueron un vendaval por ambas bandas y tras varias ocasiones, Zelu encontró el premio del gol. En la reanudación, antes de la roja el meta, Ricky hacía el segundo tras aprovechar una dejada de Moussa. Tres puntos balsámicos y que permiten al Deportivo escalar posiciones.

Doble cambio

Galiano apostó por un equipo con dos variantes con respecto al que salió de inicio en Puente Genil. De entrada, Josete ocupó el puesto de Guille Campos en el centro de la defensa junto a Moisés mientras que la otra variante se producía en el centro del campo con Ismael Gutiérrez de protagonista en lugar de Adri Rodríguez. Los otros nueve, los mismos del Polinario: De la Calzada en la portería; Ricky y Chacartegui en los laterales; Jaime López y Charaf acompañando en la medular; Zelu y Javi Rodríguez en las bandas y arriba de nuevo Moussa Sissokho.

Primeros minutos

Una internada de Zelu por la banda izquierda llevó el primer ¡uy! a la grada de Chapín. El balón se paseó por el corazón del área y en el segundo palo Javi Rodríguez poco menos que se lo encontró, el rechace de Jaime López le llegó de nuevo al extremo derecho, que con la zurda enviaba muy desviado.

En un saque de esquina botado en corto por Charaf a Zelu pudo llegar el primero de los azulinos. El centro del extremo jerezano lo remataba con la zurda Ricky y Matías volaba al palo derecho para despejar un gol que ya se cantaba en Chapín. En esa acción se lesionaba el lateral y la contra -el árbitro no paró el partido pese a que minutos antes sí lo había hecho en una acción parecida en el otro lado- el Antoniano estuvo a punto de dar un disgusto a la parroquia local, estando la zaga xerecista hábil para cortar un pase en profundidad que dejaba solo al jerezano Diego.

La circulación de balón del Xerez CD no era rápida aunque los locales buscaban los cambios de orientación, sobre todo hacia Zelu, y las internadas de Ricky por el flanco derecho. Puso el de Chipiona un par de centros peligrosos a los que Matías salió con seguridad. El Antoniano ponía el corazón en un puño a los locales a los 22 minutos tras una internada de Diego, cuyo centro raso se paseó por el área pequeña ante la falta de olfato de gol de Álex Férquez y Nacho.

Palo de Zelu

Respondió el Deportivo con una triple ocasión a cada cual más clara. Zelu, desde unos 25 metros, se sacó un zambombazo que se estrelló en el palo derecho tras desviar levemente Matías. El rechace le caía a Sissokho, cuyo cabezazo no dirigió a puerta y después de varios rechaces, Jaime López ganaba de cabeza dejando solo a Javi Rodríguez, que en lugar de disparar buscó un centro, eligiendo claramente mal.

Se vino arriba la grada y el Deportivo, Sissokho se resbalaba en un buen centro de Chacartegui y viendo el chaparrón que se le venía encima, Matías se tiraba al suelo y el colegiado paraba el partido para que se atendiera el portero visitante. El otro fútbol... Pero eran los mejores minutos del XCD y otro centro de Chacartegui lo recogía Javi Rodríguez en el segundo palo, ponía el balón atrás y Charaf lo intentaba con un disparo 'mordido'. Se merecía el Deportivo el gol, pero los minutos pasaban y este no llegaba...

1-0 Minuto 44

Zelu volvió a tener una clarísima oportunidad para abrir la lata. Ricky llegó hasta línea de fondo, ni Moussa ni Javi Rodríguez pudieron alcanzar el remate pero sí Zelu, cuyo disparo lo tapaba Matías en una espectacular intervención. Lo intentó también a balón parado el extremo jerezano desde unos 25 metros, pero esta vez el esférico no cogió portería.

El premio, por fin, aparecía justo al borde del descanso en otra jugada por la banda derecha azulina, un coladero durante toda la primera parte. Ricky habilitó a Ismael, este centró y Zelu, con algo de fortuna porque remataba, Matías repelía y el rebote le beneficiaba, anotabael 1-0 con el que se llegaba el descanso, resultado corto visto los méritos de uno y otro.

Más ocasiones y el segundo

Consciente de que un gol es una ventaja exigua, el Xerez CD salió decidido a doblar la ventaja en el inicio de la segunda mitad y Moussa Sissokho tuvo un par de oportunidades nada más reanudarse el encuentro. En la primera, el ariete azulino remataba fatal un centro de Chacartegui, uno de los jugadores más acertados del equipo de Galiano; y en la segunda, su potente, aunque centrado, derechazo lo desviaba a córner el meta sevillano.

Lolo Rosano había introducido un cambio en el descanso dejando en la caseta a Férquez y dando entrada a Juan Serrano y fue precisamente el algecireño el que buscó la portería de Ángel de la Calzada con un tímido disparo que se iba a la derecha del marco azulino.

A los doce minutos de la segunda mitad hacía el Xerez CD el segundo gol en un balón de Ismael que Sishokko ganaba en la pugna con los centrales lebrijanos y que dejaba solo a Ricky. El lateral derecho, que en sus inicios era atacante, no desaprovechó el regalo y batía con tranquilidad a Matías. 2-0 y fiesta en Chapín.

A Juan Serrano se le iba alto un remate desde la frontal y Rosano tenía que mover de nuevo el banquillo buscando más mordiente en su equipo, introduciendo a Panadero y Adri Peral. El de Ubrique tuvo la mejor ocasión de los sevillanos nada más ingresar al campo tras recibir un balón en profundidad, le ganó la espalda a Moisés y lanzaba fuera tras eludir también la salida de De la Calzada.

Roja a De la Calzada

Con el partido controlado, el Xerez CD se empeñó en complicarse la vida, se relajó, comenzó a hacer un fútbol contemplativo y en una innecesaria entrega atrás, Ismael no midió bien al intentar jugar con De la Calzada. Panadero llegaba antes al balón y el meta lo derribaba en la frontal. Roja de libro. Galiano, que no hace prisioneros, quitó del campo al 'culpable' de la acción dando entrada a Adri Rodríguez y Zelu abandonaba su puesto por Zelu. Al menos, la falta de Adri Peral se marchaba a córner sin consecuencias. Un cuarto de hora más el descuento con uno menos y runrún en la grada.

Se defendió bien el Deportivo, no pasó apuros e incluso Bless, recién salido en el tramo final, perdonó un mano a mano que pudo ser el tercero.