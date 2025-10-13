De la Calzada: "He tenido poco trabajo en estas seis jornadas"

Ángel de la Calzada, portero del Xerez CD, tuvo una tarde relativamente tranquila en la victoria del equipo azulino frente al Almería B, la segunda de la temporada. El meta jiennense apenas tuvo que intervenir ante un filial almeriense que demostró en Chapín por qué sólo ha anotado un gol -y de falta directa- en los seis encuentros que se llevan disputados. De la Calzada, que deja la portería a cero por tercera vez esta campaña, cree que el equipo va a más con el paso de las jornadas, asegura que en la faceta defensiva están muy fuertes y piensa ya en el choque del domingo contra el Recre en el Nuevo Colombino.

El guardavallas azulino resaltaba la victoria por encima de todo: "Aparte de los tres puntos, creo que también podemos sacar cosas positivas. Creo que el equipo, por fin, después de estas primeras jornadas, ha empezado a sentirse cómodo. Creo que vamos cogiendo la identidad de lo que debemos ser durante la Liga y, poco a poco, vamos afianzando y consolidando las ideas que nos da el cuerpo técnico y cada vez veo al equipo más cómodo. Aparte del resultado, como ya digo, que creo que también es corto, pese a lo que se ha visto en el terreno de juego, la parte positiva al margen de los tres puntos son las sensaciones".

Y es que triunfo y además con portería a cero es doble mérito, aunque el meta resta importancia a eso: "En mi trabajo te vas contento cuando no has recibido goles, pero al final, aunque suena tópico, la realidad es que lo importante aquí son los tres puntos y se han conseguido. Si encima es con portería cero, pues mejor todavía".

Concede poco

De la Calzada destacó que el equipo, en la faceta defensiva "está concediendo muy poco. Los goles que me vienen a la mente son acciones puntuales, de balones parados, general, los rivales nos están creando poco peligro. Yo al menos, de estas seis primeras jornadas, me voy con la sensación de haber tenido poco trabajo prácticamente en todos los partidos y creo que eso, desde ahí, es la base que debemos de sentar para seguir creciendo".

"Es el pilar fundamental -añadía- en el que nos debemos de apoyar para a partir de ahí, desde la faceta defensiva conceder poco atrás y seguir creciendo. Se han visto muchas más llegadas al área y ocasiones claras de gol. Por desgracia no se ha podido materializar, pero bueno, creo que estamos de acuerdo todos en que el partido, lo justo quizá hubiera sido algún gol más o un resultado algo más abultado. Entonces, como digo, los tres puntos son muy positivos para seguir afianzando lo que venimos trabajando, pero sobre todo las sensaciones".

De la Calzada dejó de nuevo la portería a cero. / Miguel Ángel González

Tras la última derrota en casa contra el Estepona y el empate en Melilla, la consigna ante un rival que encaja goles en los primeros minutos era salir con el cuchillo entre los dientes: "El míster nos dijo antes de empezar que teníamos que usar, si se me permite la expresión, a Chapín, a nuestra afición y el jugar en casa, para desde el primer minuto salir a por ellos, que notaran la intensidad y que las primeras ocasiones de peligro fueran nuestras. Creo que no ha podido salir mejor porque el gol viene en el minuto tres. Paradójicamente, luego hemos tenido ocasiones quizás más claras que la del gol y no han podido entrar, pero como te digo, repito, creo que lo positivo es que el equipo va generando cada vez más y al final la pelota terminará entrando".

Desde el punto de vista anímico, el triunfo es "importante porque veníamos trabajando una serie de conceptos y con las victorias y con los tres puntos todo se afianza mucho más. Los jugadores, tanto los que estamos teniendo más minutos como los que tienen menos, creo que se sienten más seguros dentro del campo. Al final, las victorias y los tres puntos te dan seguridad para seguir creyendo en la idea y creo que el equipo poco a poco va encontrando su fútbol".

Visita al Recreativo

Y el domingo, visita al Nuevo Colombino para medirse al Recreativo de Huelva, el Decano del fútbol español y uno de los rivales más exigentes del grupo. "Es un partido bonito para la afición, al final somos dos equipos históricos del fútbol nacional. Es un partido para disfrutarlo, tanto para ellos como nosotros. Evidentemente, nosotros vamos a ir con nuestras armas, a intentar sacar lo máximo posible y a partir de ahí el fútbol disparará, pero es un partido que va a ser muy bonito".

El meta jiennense ve al Xerez CD mejor jornada a jornada. / Miguel Ángel González

El Recre está situado en zona de play-off de ascenso, aunque le está costando también sacar sus partidos adelante y este pasado fin de semana empataba con uno más contra la Deportiva Minera. La igualdad en la categoría es máxima, algo que no sorprende a De la Calzada: "Por suerte o por desgracia, llevo ya bastante tiempo en la categoría enfrentándome a este tipo de equipos. De hecho, vengo de la temporada pasada de un equipo que aspiraba a todo y fíjate la desgracia de cómo acabó. Entonces no me sorprende. El Recre es verdad que no ha empezado mal, pero quizás no ha empezado tan bien como esperábamos todos por la plantilla que a priori estaba confeccionando. Pero, es un equipo histórico, un equipo que tiene una masa social enorme detrás, con muy buena plantilla y muy buenos jugadores. Nosotros llegamos en un buen momento a este partido".