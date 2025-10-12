La segunda victoria de la temporada, sin alardes (1-0)

El Xerez CD ha sumado la segunda victoria de la temporada imponiéndose al Almería B por un gol a cero, tanto que llegaba nada más arrancar el partido obra de Mati Castillo. Los xerecistas, que hasta ahora sólo habían ganado al Antoniano, han repetido triunfo en Chapín ante un filial almeriense que no ha hecho trabajar a Ángel de la Calzada. Que lleve un gol en seis jornadas no es ni mucho menos casualidad. Con este triunfo, el Deportivo se pone con 8 puntos y escala hasta la décima plaza, quedándose a tres puntos del play-off de ascenso.

No ha sido un partido redondo, ni mucho menos, de los jerezanos. El tanto inicial de Mati Castillo presagiaba goleada, pero nada más lejos de la realidad. Los azulinos han tenido varias ocasiones claras en la primera mitad para aumentar la renta, pero una vez más han tenido la pólvora mojada. Y en la reanudación, el cuadro de Diego Galiano no ha cuajado un buen encuentro, ha defendido en ocasiones demasiado atrás y por momentos parecía conformarse con el 1-0, un resultado siempre muy peligroso. En resumidas cuentas, se ha desperdiciado una buena ocasión para lograr una victoria más holgada ante un rival que es el menos goleador (1) y hasta este jornada el más goleado del grupo (9).

Cuatro novedades

Diego Galiano introdujo cuatro novedades con respecto al equipo que empataba en Melilla hace una semana. El técnico se decantó por Guille Campos en el lateral derecho en sustitución del sancionado Ricky y en las bandas actuaron de inicio Mati Castillo, autor del gol del 1-1 en el Álvarez Claro, y Franco Jr. Todavía hubo un cambio más, este sorpresa, ya que Moussa, hasta ahora titular en los cinco compromisos anteriores, pasó al banquillo para saltar al campo Nané, el máximo goleador del equipo la pasada temporada y que se perdía el choque en tierras norteafricanas por una lesión de tobillo.

Llegar y pegar: 1-0

El Deportivo sólo necesitó tres minutos para abrir el marcador en Chapín. Una extraordinaria diagonal de Moi viendo la subida de Chacartegui por la banda izquierda la bajaba el lateral con clase, ponía el centro y en el segundo palo Mati Castillo enganchaba la volea, entrando el balón como un misil en la portería de Jesús, que pese a tocar el esférico no pudo evitar el 1-0. Y si Chacartegui estuvo fantástico en el primer gol, no lo fue menos en la siguiente acción, esta vez en faceta defensiva, salvando al equipo de un problema. Y es que un saque de esquina a favor se convirtió en una contra peligrosísima de los almerienses. Nico se marchó en velocidad cruzando todo el campo, el lateral izquierdo le fue midiendo y acertaba a robar cuando el del filial ya tenía a dos compañeros absolutamente solos que entraban por el corazón del área en un mal balance defensivo de los locales.

Los azulinos celebran el primer tanto del encuentro. / Miguel Ángel González

Un palmo de altura le faltó a Franco para alcanzar un magnífico pase de Ismael que le dejaba delante de Jesús. El desmarque del extremo derecho fue fantástico y la ejecución de la asistencia igual de buena, pero el exjugador del Atlético Sanluqueño no llegó a la pelota, que cayó en las manos del meta almeriense.

Una cesión atrás de Ismael -que ya le costó una tarjeta roja a De la Calzada el día del Antoniano- estuvo cerca de costarle caro al Xerez CD porque el pase atrás fue para Nico. El atacante se durmió y permitió que llegase Adri para rebañarle el balón desde el suelo. El peligro siguió porque el exxerecista Taufek recogía en la frontal, llegando esta vez Guille Campos al rescate para desbaratar la oportunidad del equipo de Alberto Lasarte, que se desesperaba en el banco.

Franco, lesionado

El Deportivo era muy superior al Almería B, buscaba una y otra vez la superioridad en las bandas, pero también dejaba huecos atrás y con el resultado tan corto era jugar con fuego. Perdonó el Xerez CD el segundo en un mano a mano de Franco. El atacante recuperó un balón por empeño y se plantaba ante Jesús, al que remataba con un toque sutil, pero la pelota se marchaba a la izquierda de la meta almeriense.

Nané fue titular por primera vez esta temporada. / Miguel Ángel González

A la media hora, contratiempo para los xerecistas. Franco tenía que abandonar el campo lesionado, en camilla y con la rodilla izquierda con mala pinta porque el chaval se marchaba entre aplausos y con las manos en la cara. Javi Rodríguez entraba en sustitución del extremo y, acto seguido, Chacartegui le ganaba la espalda a Luis Martíins y también al portero, pero su remate lo sacaba bajo palos la defensa visitante. Todavía antes del descanso, Mati Castillo remataba a las nubes un centro de Javi tras una filigrana de Ismael, mucho más liberado con Adri Rodríguez cubriéndole la espalda. Nané también tuvo la suya en un disparo que Jesús, con una 'palomita', enviaba a córner. Y Chacartegui pudo hacer el segundo tras recibir de Jaime López, pero su zurdazo se iba un palmo por encima del larguero para poner fin a una primera mitad en la que el Deportivo fue muy superior y cuyo único pero fue no aprovechar mejor sus ocasiones para un marcador más holgado.

Segundo acto

La segunda mitad arrancaba con una ocasión clarísima de Nané. que no acertó a rematar un centro medido de Javi Rodríguez tras asistencia al hueco de Jaime López. El delantero no conectó bien con la bola, que se marchaba desviada a la derecha de Jesús. No lo veía nada claro Galiano pese a la ventaja en el marcador y hacía los dos primeros cambios con media hora por delante. El primero obligado porque Mati Castillo se iba con molestias entrando Charaf en su lugar, y el segundo puesto por puesto abandonando el terreno de juego Nané e ingresando Moussa Sissokho.

Una buena jugada del senegalés por banda izquierda no acabó en nada potable porque a su centro no llegaba Jaime López ni tampoco Javi Rodríguez, cortando la defensa de un filial albirrojo que controlaba algo más el juego pero sin mordiente en ataque ante un Deportivo que, por momentos, defendía demasiado cerca de su portería. Se desesperaba la grada porque el equipo no iba a por el segundo y prefería contemporizar cuando todavía quedaba un cuarto de hora por delante.

Adri, Josete y Moisés buscan el remate en un saque de esquina. / Miguel Ángel González

Charaf, con un extraordinario pase al hueco, debaja solo a Moussa, pero el delantero estuvo muy lento y pese a recortar al central oponente disparaba flojo y al centro de la portería, atrapando Jesús. Galiano completó la ventana de cambios con Hugo Díaz y Jaime Fuentes por Jaime López y Guille Campos, pasando Javi Rodríguez al lateral derecho.

Desperdició otra buena llegada el equipo azulino, esta vez con protagonismo para Charaf, con varios regates dentro del área hasta que la pelota le caía a Moussa, cuyo disparo tocaba en un defensa. La parroquia local se llevó un susto de muerte a cuatro minutos del final tras un pase por encima de la defensa que dejaba a Iker solo delante de De la calzada, aunque el meta jiennense estuvo muy atento y se adelantaba al punta del filial.

No hubo tiempo para más y el Deportivo suma tres puntos muy importantes para coger confianza, dar un salto en la clasificación y acercarse a los puestos de play-off de ascenso.