El Xerez CD - Águilas, el 18 de enero a las 18 horas en Chapín

El Xerez CD abre la segunda vuelta el próximo domingo jugando en el Anexo de los Juegos Iberoamericanos de Almería frente al filial albirrojo, equipo que ocupa puestos de descenso a Tercera RFEF y una buena oportunidad para los de Diego Galiano de regresar a la senda de la victoria a domicilio después de dos salidas consecutivas perdiendo en Murcia y Almendralejo.

Tras jugar contra los indálicos, los azulinos recibirán al Águilas, actual líder del Grupo 4, en Chapín, encuentro que se presenta clave para el objetivo de seguir en play-off de ascenso y tener a tiro el liderato. Los murcianos tienen dos puntos de ventaja sobre el equipo xerecista, que en casa se está mostrando muy fuerte y así debe seguir en la segunda vuelta.

El choque contra el Águilas se disputará el domingo 18 de enero a las seis de la tarde, según ha anunciado la página web de la Federación Española de Fútbol.