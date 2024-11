El Xerez CD ahonda su crisis y el San Fernando sale de la suya (1-0)

San Fernando/El Xerez CD ha sufrido en San Fernando la cuarta derrota en las últimas cinco jornadas. Un golazo de Julio Iglesias en una falta directa que clavó en la escuadra derecha de Isma Gil le ha bastado al equipo de Antonio Iriondo para llevarse los tres puntos, cerrar una racha de cinco derrotas consecutivas y traspasar la crisis al Deportivo, que suma el mismo número de partidos sin ganar, en los que sólo sumó un punto frente al Mirandilla.

Los azulinos no han realizado un mal partido, se lo han dejado todo sobre el campo, pero en ataque están romos. Sólo un gol en los últimos 450 minutos habla muy a las claras de la falta de mordiente de un equipo que en ataque se le ha hecho la noche desde hace semanas. Los de Checa sí tienen presencia en ataque, llegan pero sin crear ocasiones, les falta concretar. En el Iberoamericano sólo David García, en la segunda mitad, puso a prueba a De la Calzada y así es imposible.

Checa mantuvo en el once inicial a Isma Gil, pero varió el resto de líneas. En defensa dejó fuera de la convocatoria a Geovanni y Adolfo se situó junto a Josete en el centro de la zaga. En la medular, Reina entró por segunda vez como titular junto a David García, que lo ha jugado todo hasta el momento, y también Ulloa, repitiendo de la semana anterior Iago Díaz, Charaf, ambos partiendo desde las bandas, y Nané arriba.

Con dos llegadas peligrosas arrancó el partido en el Iberoamericano. En la primera, Nané habilitó a Reina y este puso el centro al que acudían tanto el punta azulino como Iago, pero Germán Sánchez estuvo más rápido para corregir y despejar antes de que llegasen los atacantes xerecistas. La siguiente acción la protagonizaba Iago, que llegó hasta línea de fondo y su centro, tras un par de rechaces, lo detenía De la Calzada.

Peligro a la contra

Perdonaba el colegiado Carralero Calvo la amarilla a Cortijo en un derribo a Álex del Río en el pico del área, falta que botaba Iago Díaz y que obligaba a De la Calzada a salir de puños. A los 14 minutos, malas noticias para los de Antonio Iriondo, Omar Santana se lesionaba en una jugada fortuita y tenía que ser evacuado en camilla, entrando José Manuel Vidal.

El Deportivo -este domingo de naranja- tuvo otra llegada con mucho peligro en una contra que montaba Ulloa tras una recuperación de Paco Torres, el balón le llegaba a Charaf, que le ponía un gran pase al espacio a Iago y el centro de este no encontraba rematador.

Estaba mucho mejor plantado el equipo de Checa sobre el terreno de juego, recuperaba rápido e intentaba salir a la contra ante un San Fernando con dudas y sin las ideas demasiado claras, aunque mediada la primera parte se hacía con algo más de control del juego mientras que los xerecistas perdían algo de fuelle.

Álex del Río cometía una falta en la frontal que le costaba la amarilla en un derribo a Kike Carrasco, que caía igualmente lesionado y tenía que abandonar el campo ingresando Javi López. La falta la lanzaba Julio Iglesias, tocando lo justo en Reina para que la pelota se marchase a saque de esquina.

Se calentó el partido con una entrada de Adolfo a Álvaro Arnedo y este se tomaba la justicia por su mano entrando por detrás a Ulloa jugándose la roja. Carralero Calvo amonestó al xerecista y al isleño con amarilla y la falta, ahora cerca del área local, la lanzaba Álex del Río lamiendo el poste izquierdo.

Julio Iglesias, al palo

Saltaban chispas en este tramo de partido, las aficiones protestaban cualquier acción y el Deportivo se salvaba en el 41' en un lanzamiento de Julio Iglesias que superó a Isma Gil, estrellándose el balón en el poste izquierdo tras una parábola perfecta.

Nané fallaba un mano a mano con De la Calzada tras recibir un pase filtrado de Ulloa, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. La última de la primera parte fue una cabalgada de Charaf desde casi su propio área que tuvo que cortar David Guerrero en falta, que se lanzaba sin consecuencias. Un primer tiempo con dominio alterno, un Xerez CD solvente y saliendo con peligro a la contra pero sin remate, aunque le mejor ocasión fue para el San Fernando con el lanzamiento de Iglesias al palo, perdiendo por el camino a los lesionados Omar Santana y Kike Carrasco.

Segundo acto

Ni San Fernando ni Xerez CD se atrevían en los primeros minutos de la reanudación a dar ese necesario paso adelante si querían llevarse los tres puntos. El partido pedía a gritos velocidad arriba y Checa daba entrada a Armengol por Charaf con media hora por delante. David García tuvo la mejor hasta ese momento para el Xerez CD, aprovechó un balon suelto en el área y ajustó con la derecha un disparo raso que iba adentro, sacando De la Calzada una mano milagrosa para evitar el 0-1 y mandar a saque de esquina.

Situó Checa a Armengol como punta de referencia y a Nané, que estaba realizando un partidazo peleándose con los centrales isleños, más caído en banda izquierda. El delantero azulino se fabricaba una ocasión de gol revolviéndose en el centro del campo y emprendiendo la cabalgada, pero su lanzamiento llegando a la frontal no tuvo ni excesiva fuerza ni colocación.

Golazo de Julio Iglesias

Estaba mucho mejor el Xerez CD en este tramo de partido, pero no traducía su dominio en ocasiones. Iriondo también movía el banquillo y reaparecía Airam Cabrera tras varias semanas lesionado. Pidió penalti la grada local en un centro de Rubén al que intentó llegar Airam obstaculizado por Paco Torres, pero Carralero Calvo no apreció nada punible. Una falta de Ulloa cerca de la frontal fue el preludio del gol del San Fernando. Julio Iglesias lanzó con la derecha y ponía el balón lejos del alcance de Isma. Demasiado premio para un San Fernando que hasta ese momento no se había acercado con peligro en la segunda parte.

De inmediato, Checa daba entrada a Diego Domínguez en lugar de Reina, pero el San Fernando pudo hacer el segundo apenas tres minutos después de nuevo con la firma de Julio Iglesias, pero esta vez Isma pudo despejar con apuros. Entraron también Sergio López y Santisteban en busca del empate y un centro del extremo no encontraba rematador en otra llegada de los xerecistas que acababa en nada positivo.

Cuatro delanteros tenía el Deportivo sobre el terreno de juego, pero ni por esas generaba ocasiones el equipo de Checa, combativo, voluntarioso, dejándose el alma y la última gota de sudor, pero romo en ataque una vez más.

La afición del Xerez CD llenó el Fondo Sur del Iberoamericano.