Xerez CD y San Fernando, choque de necesitados en el Iberoamericano

Duelo de equipos muy necesitados en el Iberoamericano. San Fernando CD -club creado en 2009- y Xerez CD se ven por primera vez en partido oficial este domingo a partir de las cinco de la tarde y afrontan el choque con la necesidad de cortar sus malas dinámicas. Los isleños, un equipo claramente confeccionado para recuperar la categoría perdida la pasada temporada, atraviesan un mal momento. Tras iniciar el campeonato con dos empates y dos victorias, los de Antonio Iriondo -ratificado hace dos semanas por la dirección del club que preside Louis Kizinger- suman cinco derrotas consecutivas que les han llevado a ocupar puesto de descenso a Tercera RFEF. Tampoco pasa el Deportivo por su mejor momento. Los azulinos llegaron a liderar la clasificación tras un gran arranque, pero se les han atragantado los últimos rivales y tras sumar un punto de 12 posibles, el equipo que entrena José Carlos Romero 'Checa' salió hace dos fechas de la zona de play-off de ascenso y ahora es noveno con 13 puntos.

De esta forma, isleños y jerezanos acuden al Iberoamericano con dudas. El Xerez CD ha ido perdiendo fuelle, fútbol y sensaciones con el paso de las jornadas, hasta el punto de que queda poco rastro del equipo que presionaba arriba la salida de balón del contrario. Los malos resultados tampoco ayudan para la confianza de la plantilla. En Lebrija se dio el primer paso atrás, sin argumentos para atacar la tupida defensa que planteó Diego Galiano. Ante el Mirandilla, el Deportivo mereció ganar con creces, pero perdonó en exceso y en Almería, tras un primer tiempo aceptable, el equipo acabó desdibujado tras encajar el 1-0, siendo incapaz en la segunda mitad de encontrar el fútbol para darle la vuelta al choque. Con todo, la peor imagen la dio hace una semana ante el Orihuela, que sin hacer nada del otro mundo supo esperar su momento para asestar dos golpes letales a un rival que de nuevo se mostró sin demasiadas ideas.

En lo Deportivo, Checa volverá a hacer cambios aunque por sus palabras del viernes no parece que vaya a variar el esquema ni el estilo de juego. Santos podría regresar a la portería y Adolfo al centro de la defensa -de la que se cae por primera vez Geovanni- acompañando a Josete, con Paco Torres y Álex del Río en los laterales. Reina puede ser la gran novedad en el once inicial junto a David García y Charaf o Ulloa, con las bandas para Iago Díaz y Diego Domínguez o Armengol y arriba Nané. No han entrado en la lista de convocados Ricky, lesionado aunque próximo a reaparecer, Geovanni, Ramón García y Adri Valiente.

Sólo una victoria en el Iberoamericano

En su estadio, el San Fernando sólo ha sido capaz de ganar al Villanovense, en la cuarta jornada de liga. Se estrenó como local recibiendo en la segunda al Águilas, sumand un punto tras un empate sin goles y sus dos últimas comparecencias en el Iberocamericano se han saldado con derrotas contra el Recreativo Granada (1-3) y el Atlético Antoniano (0-1), sin duda una de las revelaciones de la temporada. El presidente isleño, Louis Kizinger, ratificaba a Iriondo antes del partido contra el Almería B (2-1) y esta semana volvía a hacerlo en el programa Tertulia Deportiva de 7TV, donde razonó que en las dos temporadas anteriores pasaron hasta tres entrenadores por el equipo y que no fue la solución, al tiempo que aseguraba que no iba a quitar presión al vestuario porque el único objetivo "es el ascenso".

Iriondo vuelve a tener varias bajas. Se pierden el partido los lesioandos Kike Ríos, Juampa, Manny Rodríguez y Manel Martínez, mientras que es duda Álex Macías, entre algodones durante la semana. Regresan Julio Iglesias, tras cumplir sanción, y Airam Cabrera, aunque el delantero canario no está al cien por cien.