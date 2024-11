El Xerez CD alegará para rebajar la sanción económica y los partidos a Checa y Charaf

Jerez/El Xerez CD ha sido sancionado con 4.000 euros de multa, apercibimiento de cierre del campo y Checa y Charaf tiene dos partidos de castigo cada uno por los incidentes que se produjeron al final del partido que el domingo le enfrentó a la Balona (1-2) en el Pedro Garrido. La entidad no está satisfecha con la resolución del Comité de Competición y va a presentar un recurso ante el Comité de Apelación para rebajar la multa y reducir las citas que le han caído al entrenador y al mediapunta,

El Deportivo ha sacado adelante sus alegaciones al acta que redactó Torres Rodríguez en el apartado en el que el colegiado reflejó que hubo invasión de campo con pruebas videográficas y se ha librado del cierre del campo y ahora quiere reducir o evitar la sanción de 2.500 euros por el puñetazo en la parte posterior de la cabeza al asistente número uno, ya que considera que el árbitro en ningún momento pudo identificar al agresor.

Por otro lado, también entiende el Xerez CD que los dos partidos a Checa y Charaf no son justos y va a alegar. En el caso del entrenador no es fácil, puesto que en estos casos lo que prevalece es la presunción de veracidad del acta, salvo que existan también pruebas videográficas claras en las que se aprecie que el técnico no se dirige al balear en esos términos. El técnico, según el trencilla, le culpó de lo ocurrido.

Y en el caso de Charaf igualmente es dificilísimo que se quede sin castigo. De hecho, la Balona presentó alegaciones para evitar la sanción a Ale, que vio la roja por el mismo motivo que el azulino, y Competición las ha rechazado: "Analizada la prueba videográfica en su totalidad, lo que se observa es una sucesión de encontronazos, provocaciones y gestos violentos en el marco de una confrontación al final el partido entre distintos jugadores de ambos equipos. El jugador D. Alejandro Hernández Hernández, con su dorsal nº 22, es uno de los que participan activamente en las lamentables acciones que se observan en las imágenes, sin que resulte relevante a los efectos del reproche sancionador que otro jugador rival vaya a buscarlo, se le acerque o le empuje, o que previamente haya habido encontronazos entre los jugadores. La regla de la presunción de veracidad del acta arbitral exige que se despliegue por quien discute el contenido del acta arbitral una actividad probatoria que, fuera de toda duda, acredite el indicado "error material manifiesto" del relato arbitral, lo que no sucede en el presente caso, resultando las imágenes aportadas compatibles con el relato arbitral contenido en el acta. Es imputable por tanto a D. Alejandro Hernández la conducta consistente en producirse de manera violenta con un rival cuando la acción se produjera al margen del juego lo que se sancionará con suspensión de dos a tres partidos".

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha asegurado que "confiábamos en lo que nos decían nuestros abogados y ahí está el resultado. Todo el mundo vio en el Pedro Garrido que no hubo invasión de campo menos el árbitro, que estaba superado por la situación. Ahora, vamos igualmente a recurrir el tema de la agresión al línea, el árbitro no identifica al autor, y los partidos a Checa y Charaf" y volvió a pedir a la afición que "sea responsable, lo que pasó el domingo en el Pedro Garrido no se puede volver a repetir, fue triste y lamentable, hay que pensar en el bien del club".