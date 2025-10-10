Lasarte: "El Xerez CD es un buen equipo y además peligroso, está dolido por los últimos resultados"

El Xerez CD recibe este domingo (18:00) en Chapín al Almería B, uno de los peores equipos del Grupo 4 en este tramo inicial de liga, ya que sólo ha sumado tres puntos, gracias a su triunfo ante el Atlético Malagueño por 0-1 con un gol de falta directa. Alberto Lasarte, técnico del cuadro rojiblanco, está curtido en mil batallas, cumple nada más y nada menos que su novena temporada en la casa, se muestra más confiado que preocupado. El pasado curso, su equipo , recién ascendido, coqueteó con los puestos de play-off de ascenso a Primera RFEF durante muchísimas jornadas, pero al final se cayó. Esta campaña las cosas no han comenzado nada bien para ellos, pero no se siente intranquilo, considera que la competición es muy larga, destaca la igualdad existente y elogia al Xerez CD y a su potencial.

El preparador del filial rojiblanco admite que "hay muchas cosas que corregir, hemos arrancado con una serie de partidos que nos ha penalizado mucho por circunstancias diferentes, unas controlables y otras no. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido, hemos trabajado muy bien esta semana, ha sido muy intensa, nadie ha bajado los brazos y viajamos ilusionados y esperanzados en obtener esa victoria que ya nos va haciendo falta".

Uno de los problemas más importantes que arrastra el equipo es la falta de gol, uno en cinco partidos. Es un aspecto sobre el que están incidiendo y resalta: "Sin duda, con el potencial que tenemos arriba, estamos convencidos de que más pronto que tarde eso va a cambiar. De todos modos, también hay una cosa muy importante y es que estamos encajando goles muy pronto, por lo que lo tenemos más complicado. Los equipos se echan atrás, empiezan a hacer su partido, a perder tiempo y es mucho más difícil encontrar espacios. Por supuesto, tenemos que mejorar mucho arriba, pero también atrás para evitar que el rival se nos adelante pronto y poder hacer nuestro juego".

La presión siempre pesa cuando los resultados no llegan y más en un equipo joven. Lasarte ahí lo tiene claro: "Ese es nuestro trabajo, debemos tener la cabeza fría, saber que estamos en una mala racha, pero que tenemos muchas armas y muchos argumentos para darle la vuelta. Hay que estar tranquilos, trabajar, trabajar y trabajar, saber dónde están nuestros defectos y tener confianza, que más pronto que tarde van a cambiar los resultados".

El Almería B visitó la pasada campaña Chapín y se llevó un punto con un empate a cero. Este curso, el preparador rojiblanco espera puntuar igualmente. "Nos vamos a medir a un rival complicado, un rival confeccionado para estar arriba, aunque no viene en su mejor momento. De todos modos, es un equipo potente, que está hecho como digo para estar en los puestos altos y que juega en un escenario motivante. El año pasado lo pudimos disfrutar y para los jugadores va a ser un campo que tiene su punto de motivación, no debe restar, en este caso debe sumar".

El Deportivo, bajo su punto de vista, "tiene un entrenador que conoce la categoría, estaba el año pasado en el Antoniano, y cuenta con jugadores que también la conocen, entre ellos cuatro que estaban con él. También mantiene parte del bloque del año pasado. Es un buen equipo, que quizás tienen esa presión por estar arriba, que está padeciendo esa poca paciencia que se tiene en esta categoría. De todos modos, insisto, es un equipo bueno y peligroso, dolido, viene de una derrota en casa y un empate in extremis en Melilla. Ese punto le habrá dado motivación y van a intentar ganar en casa después de esa mala racha. Nosotros tenemos que ganar más pronto que tarde, intentar frenar un poco la dinámica cuanto antes. Las sensaciones que transmite el grupo son buenas para que en cualquier momento cambie la cosa".

Galiano elogió al Almería en su rueda de prensa del jueves y destacó su potencial. Lasarte le devuelve los halagos. "Ya he comentado que tienen un gran equipo. Está claro que lo que dice el entrenador es lo que tienen que pensar, que no va a ser fácil, como por supuesto que no lo va a ser. Ellos, al final, están un poco en su mundo para intentar ascender y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en mejorar lo que no estamos haciendo bien y seguro que cuando seamos capaces de controlar esos detalles que nos están perjudicando, volveremos a ver ese equipo competitivo, como dice el entrenador del Xerez, que todos queremos ver".

Ni azulinos ni rojiblancos están viendo puerta con facilidad, pero no por ello el entrenador del filial espera un partido cerrado y con pocas ocasiones. "Nunca se sabe. Jugamos en un escenario en el que puede pasar de todo, hay muchos espacios, el campo es muy grande y los dos equipos tenemos que salir a ganar. Ojalá ganemos y se vea un partido bonito".

Las primeras jornadas en el Grupo 4 han dejado al Extremadura líder invicto y para Lasarte no es una sorpresa. "Ahora no me sorprende nada. El año pasado teníamos en esta jornada a La Unión y al Antoniano en descenso con cinco puntos, terminaron jugando el play-off y casi ascienden. Es muy pronto para definir cosas, aunque es verdad que hay equipos, sobre todo los recién ascendidos, como el Real Jaén, el Extremadura y el Puente Genil que están aprovechando esa inercia buena de los recién ascendidos y esa sí que puede ser la noticia de este inicio, que los recién ascendidos, quitando Lorca, han arrancado bastante bien".