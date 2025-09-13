Xerez CD-Antoniano: ganar o ganar en Chapín

Vuelve el fútbol a Chapín. El Xerez CD recibe este domingo (19:00) al Atlético Antoniano en el Municipal en su primer partido de liga como local de una temporada 25/26 que se presenta ilusionante, pero que no ha comenzado de la mejor manera posible para un Deportivo que ha disputado dos encuentros oficiales y los ha perdido los dos. Abrió el fuego de la nueva campaña en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil y cayó por 2-1 mostrando una fea versión y volvió a tropezar cuatro días más tarde en Copa RFEF ante el Molinense (2-0), una escuadra de Tercera RFEF.

Cita especial

El partido de esta segunda jornada tiene tintes especiales para Diego Galiano y para cuatro de sus jugadores, Chacartegui, Guille Campos, Jaime López y Javi Rodríguez. El técnico cerró en verano un ciclo de cuatro temporadas fantásticas al frente el plantel lebrijano, que terminó con la disputa del play-off de ascenso a Primera Federación y en la gesta participaron cuatro futbolistas que ahora son xerecistas.

Pero el encuentro también es especial para el Deportivo y para la afición, que espera con expectación la respuesta de su equipo en competición oficial tras su titubeante inicio. Los seguidores terminaron decepcionados con la imagen mostrada por los xerecistas en el Manuel Polinario y el revés en la Copa RFEF quedando fuera a las primeras de cambio tampoco ayudó. Ahora, esperan la mejor versión de los suyos, esa que en pretemporada mostraron frente a rivales de superior categoría a los que ganó. Los futbolistas saben que no han estado finos y tiene también ganas de resarcirse con un triunfo y completando un buen partido, la única forma de despejar dudas.

La lista

Galiano cuenta con todos sus jugadores disponibles y ha realizado una convocatoria de veinte jugadores. Se han quedado fuera tres sub-23, Mancheño, Leo Vázquez y De la Lama. La nota positiva es el regreso de Josete, pilar fundamental en la defensa que se perdió por lesión el encuentro ante los pontanos. El técnico apuesta por un cambio de chip total en la puesta de largo en Chapín y para ello realizará algunos retoques en el once respecto al de Puente Genil. Con Josete listo, entrará por Guille Campos casi con toda seguridad y en la medular aparece la opción de Ismael, ya más recuperado de sus problemas físicos, en lugar de Adri Rodríguez. En ataque, tendrá que decidirse por dar continuidad a Moussa Sissokho, que está cumpliendo, o apostar por la experiencia de Nané. Con estos condicionantes, la alineación de salida la podrían formar De la Calzada, Ricky, Moi, Josete, Chacartegui, Adri o Ismael, Charaf, Jaime López, Javi Rodríguez, Zelu y Sissokho.

Los errores defensivos, especialmente a balón parado, están lastrando al equipo y es un aspecto que deben mejorar para sacar los encuentros adelante. El entrenador azulino así se lo ha hecho saber a sus jugadores, pero no se obsesiona y lo achaca no a defender mal y sí a errores puntuales por falta de concentración. De todos modos, es un problema recurrente, ya que tanto en Puente Genil como en Murcia, los xerecistas sufrieron en ese tipo de acciones y durante la pretemporada también les lastró.

Once del Antoniano en su estreno en liga frente a La Unión. / Atlético Antoniano

Cambio de look en el Antoniano

El Antoniano, con la salida de Diego Galiano y de bastantes jugadores que fueron importantes la pasada temporada para conseguir disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF, se ha visto obligado a reinventarse y el cambio ha sido total. Al banquillo ha llegado Lolo Rosado, un técnico de San Fernando procedente de la cantera del Sevilla, en la que durante más de ocho años estuvo al frente del Sevilla C y de la escuadra de División de Honor juvenil, con la que logró gestas importantes. Como segundo cuenta con un jerezano también con experiencia en los banquillos, Alberto Vázquez, que ha regresado a España tras su paso por Chipre. En la plantilla también hay dos jugadores que en su día defendieron la camiseta azulina, el central Álex Revuelta y el centrocampista Lolo Garrido.

El conjunto de Lebrija abrió la competición la pasada jornada con un empate a cero en su campo frente al Unión Malacitano en un partido en el que tuvo que ceder a los visitantes su segunda equipación para que se pudiese jugar, ya que el árbitro no reconocía al rival porque la RFEF tampoco lo hace y no le permitió jugar con ninguna de sus camisetas de esta temporada al no portar su escudo 'oficial'. El encuentro será dirigido por el debutante Marcos Rodríguez, asistido por Rocío López y Javier Clemente.