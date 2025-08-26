El Xerez CD anuncia un convenio con los clubes del Grupo IV para las entradas visitantes

El Xerez CD pretende firmar un convenio con los otros clubes del Grupo IV para el precio de las entradas visitantes.

El precio de las entradas para presenciar partidos de fútbol se ha disparado y el Grupo IV de Segunda RFEF no se libra. Los clubes están preocupados y dentro de ese marco distintas entidades de este grupo negocian un acuerdo para que los aficionados no salgan perjudicados.

El Xerez CD es uno de los que se ha unido a esa iniciativa y lo ha dado a conocer a través de un comunicado en el que detalla las diferentes condiciones que los clubes se encuentran analizando, entre las que se encuentran entradas a diez euros y la cesión de un paquete de cortesía, práctica habitual entre todos.

La nota hecha pública por el Deportivo dice: "Después de mantener conversaciones con diversos clubes del grupo IV de Segunda Federación, el Xerez CD informa que se está trabajando en la elaboración de un convenio conjunto que regule el precio de las entradas destinadas a la afición visitante, con el objetivo de garantizar unas condiciones justas y equilibradas para todos los aficionados.

Dicho acuerdo plantea establecer un precio de 10 euros para las entradas visitantes en todos los encuentros, así como reservar 25 invitaciones de cortesía para representantes de los clubes dentro de un marco de cordialidad y respeto entre entidades.

Asimismo, tras verificar con los presidentes de los demás equipos implicados, no existe hasta la fecha ningún acuerdo formal por escrito sobre esta materia. Por ello, desde la entidad se trabaja para que pueda materializarse en beneficio de todos los xerecistas que siempre han acompañado a su equipo fuera de la localidad.

El Xerez CD reafirma su compromiso de seguir trabajando de forma conjunta y transparente con el resto de clubes para que esta medida pueda ser consensuada y adoptada oficialmente lo antes posible".

A la iniciativa, según la entidad azulina, se han unido ya varios clubes que lo irán haciendo público durante los próximos días.