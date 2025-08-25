Hugo Díaz ya entrena con el Xerez CD

Nuevo chico en la oficina del Xerez CD y justo después de encajar la segunda derrota de la pretemporada en un partido aburrido ante el Juventud Torremolinos (1-2) con el Trofeo Feria de la Vendimia en juego. El Deportivo no mostró su mejor versión, estuvo mal en defensa, no generó juego y tampoco ocasiones. Diego Galiano, técnico azulino, terminó muy enfadado y más por los fallos garrafales que por el mal día en general de los futbolistas, que siempre pueden tenerlo.

El club ha hecho oficial este lunes la llegada del centrocampista de 28 años Hugo Díaz, que durante las tres últimas temporadas ha militado en la Gimnástica Segoviana, el último curso en el Grupo I de Primera RFEF. El jugador tiene experiencia, calidad, buen golpe y en la posición en la que mejor se desenvuelve es en la del 8, aunque puede actuar en otras demarcaciones de la parcela ancha e incluso ha llegado a actuar de central.

Hugo ya se encuentra en Jerez, el domingo presenció desde el palco de Chapín la cita que sus compañeros disputaron ante el cuadro costasoleño y este lunes ya se ha puesto a las órdenes de Diego Galiano en el Pedro Garrido. De este modo, viajará a Canarias y los días que el equipo va a permanecer en Lanzarote le van a venir muy bien para adaptarse tanto al grupo como a los conceptos del que es ya su nuevo entrenador.

El Deportivo le describe como un centrocampista nacido el 9 de febrero de 1997 en A Coruña, que aportará "calidad en la creación, llegada desde segunda línea y polivalencia al centro del campo azulino".

Hugo se formó en la cantera del Deportivo de La Coruña, también pasó por el Leeds United, donde debutó con el primer equipo, además del Getafe B, Korona Kielce polaco, Salamanca UDS y Bergantiños. En las tres últimas campañas ha sido pieza clave en la Gimnástica Segoviana, disputando 32 partidos la pasada temporada, 29 en la 23/24 y 21 en la 22/23, en la que sufrió una lesión de ligamentos, demostrando su regularidad y versatilidad para actuar en varias posiciones del campo.

La entidad xerecista ha deseado al gallego "la mejor de las suertes en esta nueva etapa defendiendo la elástica azulina" y espera lo mejor de un centrocampista que viene a aumentar la dura competencia en la medular.