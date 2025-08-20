Xerez CD y Ceuta, a punto de cerrar la cesión de Bless

La plantilla del Xerez CD tendrá un nuevo integrante en las próximas horas. El centrocampista nigeriano sub-23 del Ceuta Bless Udom Aniekan se va a convertir en jugador azulino. Hace unas semanas, el Deportivo se interesó por el futbolista, que pretendía apurar los plazos esperando una oferta de Primera RFEF y estuvo cerca de recalar en el filial del Getafe, pero la operación no se concretó y se ha decantado por la opción del Deportivo, aunque también tenía sobre la mesa el interés de otros clubes como el segundo equipo del Valladolid, Águilas o Pontevedra.

Ceuta y Xerez CD ultiman los detalles del contrato de cesión del mediocentro de corte defensivo, que tiene 22 años y que puede desenvolverse en cualquier posición de la medular. La entidad caballa le firmó la pasada temporada para el filial en Tercera RFEF, pero terminó dando el salto al primer equipo y disputó a las órdenes de José Juan Romero once partidos, dos de ellos como titular, en Primera Federación. Gran parte de la pretemporada la ha realizado con la primera plantilla.

Bless comenzó su andadura en España hace ya cinco camapñas. Lo firmó el Oviedo y jugó cedido en el Covadonga CF y el Praviano de Tercera RFEF, conjuntos en los que comenzó a demostrar su calidad y su potencial físico. Antes de recalar en el Ceuta brilló también cedido por la entidad asturiana en el UD Gran Tarajal de Canarias, escuadra en la que llegó a actuar además de en la medular de central y lateral.

Edu Villegas, director deportivo del Ceuta, explica sobre el jugador que "el año pasado le firmamos por tres temporadas y no queremos desprendernos de él porque tiene cualidades, aunque es joven para quedarse en nuestro primer equipo en Segunda División. Le han salido algunas opciones de Primera RFEF e incluso yo hablé con el Xerez DFC al principio del verano, pero me comentaron que ese perfil lo tenían cubierto, que tenían otras alternativas. Es un buen pivote defensivo, que está en pleno crecimiento".