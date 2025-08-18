Xerez CD: un cierre de alto nivel para su pretemporada

El Xerez CD ha comenzado este lunes la recta final de su pretemporada. Restan tres semanas para que el balón eche a rodar en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil el 7 de septiembre y los azulinos afrontan un cierre de alto nivel. Esta semana afrontan dos duelos complicados, ante dos escuadras de Primera RFEF, que pondrán a prueba la evolución del equipo de Diego Galiano, que ha mostrado un gran nivel y ha transmitido buenas sensaciones.

La doble cita de los azulinos pasa por el compromiso de este miércoles contra el Antequera (20:30) y luego llegará el del Juventud Torremolinos en Chapín (21:00) el domingo. La próxima semana será intensa, ya que el equipo viaja a Canarias el miércoles para participar en LVI Trofeo San Ginés, el más antiguo del fútbol insular y el octavo más longevo de España, y no volverá a Jerez hasta el sábado. La primera semifinal enfrentará a la UD Lanzarote y a la UD San Sebastián de los Reyes el miércoles y el jueves entra en liza el Deportivo contra el Tenerife B en la segunda. La final está fijada para el viernes. A las 17:45 está previsto que se celebre el encuentro por el tercer y cuarto puesto y a las 20:00 la final. A la vuelta, descanso y semana normal preliga.

El tiempo de las probaturas, la búsqueda de conexiones entre las nuevas incorporaciones y la asimilación de conceptos del nuevo técnico irn llegando a su fin y llegará el momento de la verdad. Mientras, el plantel ha entrenado en el Pedro Garrido con una sesión de trabajo que ha tenido de todo, parte física, analítica y de vídeo. El centrocampista Ismael no ha completado el entrenamiento por unas molestias musculares, Franco no se ha ejercitado porque tenía fiebre y placas en la garganta y la nota positiva la ha puesto el atacante Zelu, que ya ha dejado atrás la lesión de rodilla que le había impedido entrenar con normalidad y participar en los últimos compromisos.

La plantilla volverá este martes a ejercitarse en el Pedro Garrido y por la tarde tiene acto institucional, ya que será presentada junto al cuerpo técnico a la afición en el Alcázar (20:30) y también lo serán las tres equipaciones para la próxima campaña 25/26. Los seguidores esperan con mucha expectación las camisetas, de las que apenas han trascendido detalles, pero sí que tienen diseños rompedores.

Zeki vuelve a su casa

Mientras, el Atlético Sanluqueño ha anunciado la contratación del atacante Zequi Díaz, con lo que se cierran tanto el debate como las especulaciones. El Deportivo estaba interesado en el jugador sanluqueño, pero no estaba por la labor de dar el paso de firmarle antes de cerrar a su delantero goleador, por lo que el futbolista, con otras ofertas, se ha decantado por la que más le ha interesado.

De este modo, el extremo, a sus 28 años, vuelve a la que es su casa, ya que se formó en su cantera y en la temporada 22/23 logró el ascenso a Primera RFEF, después de defender durante las últimas temporadas las camisetas del Algeciras CF, Intercity y Marbella FC, club con el que rescindió contrato hace unas semanas, todas en Primera Federación.

Miguel Gutiérrez, director deportivo azulino, tiene varios frentes abiertos para reforzar el ataque y alguno podría cerrarse en los próximos días si se dan los condicionantes que proponen ambas partes. De momento, tanto los dirigentes como los técnicos están contentos con el rendimiento de Nané y del joven Moussa Sissokho, que está sorprendiendo con sus buenas actuaciones durante la pretemporada.