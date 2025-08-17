Zequi, más cerca del Atlético Sanluqueño que del Xerez CD

El Xerz CD regresa este lunes al trabajo en el Pedro Garrido después de dos merecidos días libres tras cumplir su primer mes de pretemporada, un periplo que han culminado con excelentes sensaciones y sin conocer la derrota en los seis enfrentamientos, uno en formato triangular, que han disputado, entre los que destacan el último frente al Sevilla Atlético en Arcos (2-1). Los de Diego Galiano afrontan una nueva semana de preparación con dos exigentes encuentros frente a escuadras de Primera Federación, el primero este miércoles (20:30) en El Maulí contra el Antequera y el segundo el domingo en Chapín ante el Juventud Torremolinos.

Y mientras la plantilla continúa con su puesta a punto de cara al inicio de liga el próximo 7 de septiembre contra el Salerm Puente Genil en el Polinario, la dirección deportiva y los técnicos también continúan sondeando el mercado para contratar un ariete goleador que le ponga la guinda al proyecto. Solo les reta una licencia libre mayor de 23 años y hasta que no firmen a ese punta no darán más pasos, ya que si el delantero es mayor ya no tendrá más margen y únicamente podrán incorporar futbolistas sub-23.

El Deportivo, de todos modos, también tiene la opción de reforzarse con un extremo zurdo contrastado, el sanluqueño Zeki Díaz, pero esa contratación puede complicarse. El jugador, de 28 años, quedó libre tras rescindir contrato con el Marbella hace unas semanas, encaja en el perfil xerecista por sus características y por la calidad que atesora y está muy bien considerado por la dirección deportiva, pero el Atlético Sanluqueño también se ha cruzado en su camino. Según desvela el periodista Ángel García (Cazurreando), el atacante, que ya logró con el cuadro verdiblanco ascender a Primera Federación en el curso 22/23, estaría ultimando su llegada al equipo que entrena Pérez Herrera.

Presentación de las camisetas

Por otro lado, este martes llega uno de los días más esperados por todos los aficionados del Xerez CD. La entidad presentará a la plantilla y también las tres equipaciones para la temporada 25/26. El acto será totalmente diferente al de otros años, ya que se celebrará en el Alcázar a las 20:30. El aforo es limitado y sólo se podrá acceder mediante invitación. Los socios pueden retirar una en la oficina del club presentando su carnet y los que se queden sin ella podrán seguir el acto a través de los canales oficiales de la entidad.

El Deportivo no ha desvelado demasiados detalles sobre esta presentación en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, pero sí ha adelantado que contará con varias actuaciones musicales y habrá numerosas sorpresas para los asistentes.