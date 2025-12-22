El Xerez CD confía en el eslogan #LaSuerteSePersigue para la campaña de socios de la segunda vuelta

El Xerez CD ha puesto en marcha este lunes una temporada más la campaña de abonados para la segunda vuelta del curso 25/26 manteniendo el eslogan #LaSuerteSePersigue, una idea que en esta ocasión "se impregna de espíritu navideño, poniendo el foco en un aspecto que trasciende de los resultados deportivos: compartir momentos con los tuyos".

El abono de invierno incluye los nueve compromisos ligueros de la segunda vuelta, además del último partido como local del primer tramo del campeonato. El club brinda igualmente una nueva oportunidad a aquellos socios que no pudieron renovar su carnet en verano, permitiéndoles hacerlo ahora conservando su número de abonado y beneficiándose de un precio bonificado.

Los carnés pueden adquirirse desde este martes de manera física en la sede oficial del Club ubicada en Laguna de Gallocanta, 20 y de forma online a través de https://xerezcd.compralaentrada.com. El abonado que renueve o tramite su alta por este medio recibirá en su correo electrónico un carnet digital que será válido hasta que recoja la muestra física en las oficinas del club.

Cartel y spot

La campaña de invierno se apoyará en dos spots emocionales que retrata una realidad cercana a los xerecistas que por diferentes circunstancias se alejaron de Chapín, pero que nunca dejaron de sentir el escudo. El primero de ellos refleja una historia sencilla y cotidiana que habla de amistad, fútbol y reencuentro, situando al Xerez CD como el nexo perfecto. El segundo se desvelará el 5 de enero. La línea gráfica mantiene el característico trébol de cuatro hojas, símbolo universal de la suerte, personalizado en clave xerecista y adaptado a los tiempos navideños.

Cartel de la campaña de abonados del Xerez CD para la segunda vuelta.

Simpatizante

El abono simpatizante se dirige a todos los seguidores que, desde la distancia, no pueden presenciar los partidos del equipo como local pero quieren formar parte de la masa social del club. Por 60 euros, los poseedores del carnet podrán disfrutar de las siguientes ventajas: conservar número de abonado, derecho de asistencia a tres partidos en Preferencia y será requisito imprescindible acudir a las oficinas para canjear la entrada durante la semana de partido. La promoción no es aplicable a partidos que no sean de liga regular o medio día del club; descuento de 50% del valor del abono simpatizante en el carnet regular; descuento de 10% en tienda Adidas (en tu segunda compra) y productos oficiales; acceso a Xerez CD TV durante toda la temporada (retransmisión de todos los partidos como local y posibilidad de cantera) y derecho a participar en sorteos y promociones en redes sociales.

Condiciones generales

Los abonos de segunda vuelta darán acceso a los partidos que dispute el Xerez CD como local de la temporada 25/26 a partir de la jornada 17. El abono incluye también el acceso a los partidos que se disputen los equipos de Promesas Xerez CD como local y el Xerez Genuine.

Rafa Verdú: Incluye mediodías del club y play-off en caso de disputarse.

Incluye mediodías del club y play-off en caso de disputarse. Familiar: Incluye a dos adultos y dos niños entre 5 y 16 años.

Incluye a dos adultos y dos niños entre 5 y 16 años. General: Acceso a todos los partidos de la temporada regular a excepción de los medio día del dlub.

Acceso a todos los partidos de la temporada regular a excepción de los medio día del dlub. Especial: jóvenes de 15 a 21 años, estudiantes acreditados, jubilados, personas con discapacidad y desempleados acreditados.

jóvenes de 15 a 21 años, estudiantes acreditados, jubilados, personas con discapacidad y desempleados acreditados. Infantil: Niños entre 6 y 14 años.

Niños entre 6 y 14 años. Bebés: Niños entre 0 y 5 años. (Según la legislación vigente, cualquier persona, niños y bebés incluidos. Cuentan como ocupación de aforo, por tanto deben constatar su presencia mediante el pago del abono)

La campaña arranca este martes 23 de diciembre en la sede oficial del club, situada en C/Laguna de Gallocanta, nº20. Las puertas de las oficinas abrirán de lunes a viernes (salvo festivos) en horario de 10:30-13:30 y 17:30-20:30, y sábado (salvo festivos) de 10:30-13:30.