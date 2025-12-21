La plantilla del Xerez CD, de vacaciones hasta el día 29

La plantilla del Xerez CD se marchó de vacaciones tras el encuentro disputado el sábado en el Francisco de la Hera de Almendralejo, donde los azulinos despidieron el año 2025 con derrota frente al Extremadura. Nada más acabar el encuentro, los jugadores de fuera se marcharon a sus domicilios para pasar las fiestas navideñas con los suyos

Diego Galiano ha dado toda la semana de descanso a la plantilla, que tendrá que realizar un trabajo preparado por el cuerpo técnico para no perder la forma. Los jugadores tienen previsto regresar al trabajo el próximo lunes 29 de diciembre para comenzar a preparar el derbi contra el Xerez DFC que se ha adelantado al sábado 3 de enero, a las 19 horas en el Municipal de Chapín.

El mal estado del terreno de juego es algo que preocupa bastante al cuerpo técnico azulino, que ya se ha quejado en un par de ocasiones del escaso mantenimiento de los dos campos de césped natural de la ciudad. De hecho, el Pedro Garrido se encuentra de resiembra y el Deportivo tuvo que preparar el choque contra el Extremadura en Picadueñas, terreno que es de hibera artificial.

En lo deportivo, ningún futbolista de la plantilla fue amonestado en el partido del Francisco de la Hera y Diego Galiano va a tener a todos sus jugadores disonibles, ya que espera poder contar también con Jaime López, ausente las últimas jornadas por una lesión que le ha cortado la progresión que estaba teniendo.

En Almendralejo ya reapareció Ricky, que tuvo minutos en la segunda parte, y Josete también jugó toda la segunda mitad sustituyendo a Guille Campos. Aunque todavía quedan algo de menos de dos semanas para el derbi, el ilicitano podría ser una de las novedades del once de cara al último partido de la primera vuelta, con los de Galiano jugándose acabarla en puestos de play-off de ascenso.