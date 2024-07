El Xerez CD confirma las bajas de Antonio Jesús, Álex de Rueda y Rodri

Jerez/El Xerez CD ha hecho oficial que ya ha llegado a un acuerdo con Antonio Jesús, Rodri y Álex de Rueda, los tres jugadores que no entraban en los planes de Checa para la próxima temporada 24/25 en Segunda RFEF. El Deportivo ha explicado en un comunicado que "los futbolistas finalizan su vinculación con el conjunto azulino después de una temporada para el recuerdo logrando el objetivo de ascender a Segunda RFEF. El Xerez CD agradece los servicios prestados por los jugadores, además de desearles mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales".

De este modo, ya son diez los jugadores del ascenso los que no siguen en la entidad azulina. A estos tres hay que unir a Belizón, Iván Navarro, Juan Delgado, Juan Mari, Albajara, Joselito y Manu López.

El centrocampista Antonio Jesús no ha tardado en encontrar acomodo y ha recalado en el Utrera, equipo que militará en el Grupo X de Tercera RFEF nuevamente con el reto de dar el salto de categoría. El propio club sevillano ya ha anunciado en sus redes la incorporación del sanluqueño a la plantilla de Miguel Ángel Montoya.

Por su parte, el atacante Álex de Rueda ya se ha despedido del club y de la afición a través de sus redes sociales y tiene muy avanzadas las gestiones para firmar en el Conil en Tercera RFEF. El jerezano ha escrito: "Toca despedirme de todos vosotros. Hace un año y medio llegué al equipo de mi ciudad sabiendo la responsabilidad que ello conlleva, la de devolver a este club a donde se merece. Me gustaría dar las gracias a todos los componentes del Xerez, a mis compañeros, cuerpo técnico, y directiva por haber confiado en mí para el proyecto".

Igualmente, ha tenido apalabras de agradecimiento para la afición por "apoyarme siempre y recibir muestras de cariño en los momentos buenos y en los no tan buenos. Sois una afición de Primera. Me marcho con la tranquilidad de haberme dejado hasta la última gota de sudor por defender este escudo y con el orgullo de ascender con el equipo que me hizo ilusionarme por el fútbol cuando era niño. Ha sido increíble poder hacer feliz a muchísimas personas. Esta temporada no la olvidaré jamás. Gracias de corazón de un xerecista más".

Por último, el central jerezano Rodri, que cumplía su segunda etapa en el Deportivo tras pasar por el Real Jaén, finalmente tampoco seguirá y también negocia su incorporación al Conil, aunque tiene otros ofrecimientos.