El Xerez CD confirma la llegada del polivalente Bless

El Xerez CD ha anunciado la llegada del centrocampista nigeriano Bless, cedido por el Ceuta. Ambos clubes habían reanudado las conversaciones hace unos días tras no fructificar la cesión del mediocentro al Getafe, que pretendía incorporarlo a su filial.

Bless Udom Aniekan, de 22 años y con plaza sub 23, jugará hasta final de temporada en el cuadro xerecista tras completar un año interesante en el filial caballa, club al que llegó el pasado año, en principio para jugar en Tercera, si bien es cierto que sus buenas maneras despertaron el interés del técnico de la primera plantilla, el sevillano José Juan Romero, quien finalmente tiró de él en once partidos en Primera RFEF, dos de ellos como titular.

De hecho, Bless aterriza en el Deportivo tras realizar la pretemporada con el conjunto ceutí, cuyo director deportivo, el jerezano Edu Villegas, veía bien una cesión a un equipo como el Xerez para que desarrollase sus condiciones.

Bless comenzó su andadura en España hace ya cinco camapñas. Lo firmó el Oviedo y jugó cedido en el Covadonga CF y el Praviano de Tercera RFEF, conjuntos en los que comenzó a demostrar su calidad y su potencial físico. Antes de recalar en el Ceuta brilló también cedido por la entidad asturiana en el UD Gran Tarajal de Canarias, escuadra en la que llegó a actuar además de en la medular de central y lateral.

Con la llegada del nigeriano, Diego Galiano podrá contar con un futbolista más en el mediocentro donde hasta el momento contaba con la presencia del capitán Adri Rodríguez y del sevillano Ismael, sin duda una de las grandes sensaciones de la pretemporada.