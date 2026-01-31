El Xerez CD, decidido a recuperar la senda del triunfo en Chapín

Con la clara intención de convertir Chapín en un fortín, el Xerez CD se mide este domingo a las 12 del mediodía a la Unión Deportiva Mellilla. Tras la derrota en Lebrija, los de Galiano necesitan volver a ganar para seguir manteniéndose en la zona alta, más si cabe tras el empate de ayer del líder UCAM ante el Extremadura.

Enfrente tendrá un rival que aunque está situado en la parte baja de la clasificación, ha reforzado notablemente su equipo en este mercado invernal con hasta seis caras nuevas, refuerzos que hoy estarán sobre el maltrecho césped de Chapín.

En el plano meramente deportivo, Galiano sigue pendiente de Adri Rodríguez, Zeki y Jaime, que han arrastrado problemas físicos durante la semana, aunque todo apunta a que podrán ser la partida si el técnico así lo requiere.

La única bajas confirmada es la de Felipe Chacartegui, que se perderá la tercera jornada consecutiva por una fascitis plantar.

Así las cosas, todo apunta a que Ángel de la Calzada ocupe la portería, con Guille Campos y Ricky en los laterales y Josete y Moi en el eje de la zaga. En mediocampo, Ismael, Jaime López, Adri y Charaf se disputan tres puestos, mientras que en banda Galiano podría introducir cambios después del último partido, por lo que Zeki, Mati Castillo y Zelu se disputarían un puesto. Arriba lo lógico es que Nané sea de la partida, si bien no es descartable, que sea Zeki o Zelu quien ocupe esa posición como ocurrió hace varias jornadas.

En el Melilla, por su parte, Javi Motos recupera a sus dos nueves, Dago y Matías Chavarría, que han cumplido el partido de sanción por acumulación de amonestaciones, pero causa baja Samu Gomis por cinco tarjetas amarillas.

El técnico ha incluido en la lista a sus seis refuerzos: Lillo, Luis Morales, Manu Viana, Iván Robles, Lorenzo y el central Ayala.

Sobre la llegada de estos jugadores, el técnico del Melilla, Javi Motos, ha reconocido que “nos han dado un aire nuevo al vestuario, más capacidad de plantilla y un nivel de competencia interna mucho mayor. Se ha percibido más ritmo, más conciencia y más predisposición”.

En cuanto al rival, Javi Motos analizó el momento que atraviesa el Xerez CD en la competición. “Es un equipo muy estable durante toda la temporada, que sabe competir y que por eso está en la parte alta de la clasificación. Tiene buenos jugadores y refuerzos importantes”.

Pese a la dificultad del encuentro, el técnico mostró plena confianza en las opciones de su equipo. “Sabemos que Chapín es un campo complicado y que fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que nos gustaría, pero vamos con la plena convicción de poder ganar el partido. Creo que será un encuentro en el que ambos equipos intentaremos tener el control del juego, donde el orden defensivo será clave para evitar desajustes”.

Por último, señaló que percibe “buenas sensaciones, el equipo ha mejorado en espíritu competitivo y en capacidad de reacción, pero somos conscientes de que los resultados tienen que llegar”.