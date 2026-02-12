El Xerez CD y Descansolandia ponen en marcha una campaña solidaria para los damnificados por las inundaciones

El Xerez CD ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los damnificados por las recientes inundaciones sufridas en la ciudad.

El club, la empresa Descansolandia y las peñas xerecistas han llevado a cabo una curiosa iniciativa con la que donarán el dinero recogido en huchas solidarias para la compra de colchones. Dichas huchas se encuentran funcionando actualmente en las instalaciones de la propia tienda de Descansolandia y la sede oficial del Xerez CD, y el domingo se pondrán en los accesos al estadio Chapín. El objetivo, alcanzar los 10.000 euros.