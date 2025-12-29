Xerez CD y Xerez DFC, lejos de la normalización

El Xerez CD ha lanzado este lunes, a cinco días del derbi contra el Xerez DFC, un comunicado en el que asegura no haber obtenido respuesta a la invitación realizada a la directiva que preside Sebastián Alonso de Medina, efectuada el pasado 19 de diciembre, según explica la entidad dirigida por Juan Luis Gil Zarzana, y con copia a la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

"El Xerez Club Deportivo, S.A.D. lamenta informar que el pasado 19 de diciembre remitió una invitación institucional al Xerez Deportivo F.C. con el objetivo de celebrar un almuerzo entre directivas junto al Ayuntamiento de Jerez, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta", explican desde la entidad.

El comunicado añade que "dicha invitación, cursada con copia a la Ilma. Sra. Alcaldesa de Jerez y al Ilmo. Sr. Delegado de Deportes, tenía como objetivo contribuir activamente a la mejora del clima social y deportivo que se genera en la ciudad en este tipo de partidos, creando un camino de entendimiento de cara al futuro. Todo ello contando, además, con la predisposición positiva del Ayuntamiento de Jerez para acompañar esta iniciativa".

"La entidad -prosigue- lamenta que el silencio haya sido la única respuesta recibida, perdiéndose una nueva oportunidad de marcar un ejercicio de responsabilidad y normalización necesaria para la imagen del fútbol jerezano. No obstante, el Xerez Club Deportivo mantiene su mano tendida, con el deseo de marcar un punto de inflexión que deje atrás enfrentamientos y errores del pasado en beneficio de la convivencia y el respeto mutuo, pilares básicos de nuestra sociedad.

Sebastián Alonso de Medina, en declaraciones al programa Minuto 91, explicaba hace unos días que había mantenido conversaciones con el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y recibido un correo electrónico "pero hay que barajar y pensar muchas cosas antes de dar respuesta a eso", señalaba. En cuanto a las relaciones con el Xerez CD, "como tales no existen, estamos en el mismo grupo, pero a qué llamamos relaciones. En el momento que ellos nos transmitan algún tipo de planteamiento pensaremos y daremos respuesta, como hacemos siempre".

Y con respecto a un encuentro entre directivas, decía que "hay cuestiones de la temporada pasada que aún no están cerradas y me costaría mucho pensar en esta sin haber cerrado la anterior", recordando que en la reunión que mantuvieron ambos presidentes con la alcaldesa "quisimos abordar cómo mejorar las relaciones para evitar conflictos en lo social. Dimos ese paso pero no todos los siguieron y la gente los conoce y sabe que están ahí y no se han dado respuestas", en referencia a la colocación de unas cámaras en el partido de vuelta con el Xerez DFC actuando como local y que el club denunció en su momento. "Cuando las tenga sobre eso, quizá a partir de ahí podríamos hablar, pero nunca sin arreglo de lo anterior", sentenció.