El Xerez CD ya tiene día y hora para abrir la liga 25/26

La cuenta atrás ha comenzado. El Xerez CD 25/26 ya tiene día y hora para su estreno por segunda temporada consecutiva en el Grupo IV de Segunda RFEF. Los azulinos rendirán visita al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario, un escenario que la pasada temporada no visitaron, ya que el cuadro pontano ha logrado el ascenso este pasado curso y lo hizo de forma brillante, ya que se proclamó campeón del Grupo X, igual que el Deportivo el curso anterior.

El partido se ha adelantado un día y se disputará el sábado 6 de septiembre a las ocho de la tarde. ¿El motivo? El Salerm ha aceptado la petición del Deportivo de jugarlo antes, puesto que la siguiente semana al estreno en la competición doméstica tendrá que afrontar los dieciseisavos de la Copa RFEF, un torneo que todavía no ha celebrado el sorteo para los emparejamientos. Los azulinos tendrán que jugar el miércoles 10 de septiembre y se ganaron un billete por su séptima en la campaña 24/25 y tener por delante al Almería B, que al ser filial no participa. Los cuatro semifinalistas de este torneo tienen acceso a la Copa del Rey.

El Deportivo acudirá a un escenario del que no tiene buenos recuerdos, ya que lo ha visitado en diferentes categorías y en diferentes competiciones y los resultados casi nunca fueron favorables. En Segunda RFEF se medirán por primera vez y con anterioridad han medido sus fuerzas en nueve oportunidades, con cinco derrotas, dos empates y únicamente dos triunfos xerecistas. Uno de los días más decepcionantes del Deportivo en los últimos ejercicios llegó el 16 de mayo de 2021, cuando el equipo entonces entrenado por Esteban Vigo se medía al de Diego Caro. Necesitaba ganar para ascender a Segunda Federación y cayó goleado por 4-1.