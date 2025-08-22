El Xerez CD pretende atar dos fichajes más antes del cierre del mercado

La plantilla 25/26 del Xerez CD no está cerrada con la incorporación de Bless, centrocampista nigeriano sub-23 cedido por el Ceuta. El Deportivo cuenta en estos momentos con 15 de las 16 fichas de mayores de 23 años permitidas cubiertas y con siete menores de 23, por lo que tiene margen para seguir realizando movimientos antes del cierre del mercado el próximo 1 de septiembre. El total permitido es de 25.

Los porteros Santos y De la Calzada, los defensas Josete, Guille Campos, Moi, Charcartegui, Ricky, los centrocampistas Adri Rodríguez, Ismael, Charaf, Jaime López, Zelu, Mati Castillo y Javi Rodríguez y el delantaro Nané y los sub-23 Mancheño, Leo Vázquez, De la Lama, Fuentes, Franco y Moussa Sissokho y Bless completan el pantel con el que se encuentra trabajando Diego Galiano en una pretemporada notable, con un único borrón, la derrota por 2-0 en El Maulí ante el Antequera, un rival de Primera Federación más rodado que se mostró superior y aprovechó sus opciones a balón parado. Esos dos errores no agradaron al técnico, muy riguroso con el trabajo de estrategia tanto el plano ofensivo como defensivo.

La plantilla está compensada y cuenta prácticamente con dos futbolistas por puesto, pero la dirección deportiva y los técnicos ultiman las semanas que restan para que finalice el plazo para realizar contrataciones y dar un plus más al plantel que ya tienen configurado. La entidad se había volcado en el fichaje de un delantero goleador, pero en las últimas horas ha cambiado un tanto su hoja de ruta. Está a un paso de cerrar la llegada de un centrocampista ofensivo, un mediapunta que aumente la competencia arriba y que permita a los puntas estar más arropados arriba. Pero, además, tampoco descarta la llegada de un delantero, pero en este caso ya sí sub-23 en propiedad o cedido por algún club de superior categoría.

Acuerdo con Mera

Por otro lado, el club ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el central Guido Fernández Mera (Pontevedra, 20/11/2003), que firmó y se marchó tras dos sesiones de entrenamientos a las órdenes de Diego Galiano para poner fin a su vinculación con la entidad de forma oficial. El club y el jugador "han alcanzado un entendimiento satisfactorio para ambas partes, que permite poner fin de manera anticipada a la relación contractual que les unía hasta la fecha. El acuerdo incluye los términos económicos necesarios para la resolución del contrato, cerrando así esta etapa de forma amistosa y con el máximo respeto entre club y jugador. El Xerez CD le desea suerte en sus próximos retos deportivos y personales", detalla el Deportivo en un comunicado en sus medios oficiales.

Guido siempre ha militado en el Coruxo vigués, afrontaba su primera experiencia fuera de su equipo de siempre y lejos de su familia, sufrió un ataque de pánico y tomó la decisión de regresar a su casa de forma unilateral.

La plantilla, centrada en el Trofeo Feria de la Vendimia

Mientras, Galiano y sus jugadores continúan con su puesta a punto de cara al inicio de liga en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil, un partido que podría adelantarse a la jornada del sábado 6, y también centrados en preparar su próxima cita, que será ante el Juventud Torremolinos en Chapín este domingo (21:00) con la disputa del V Trofeo de la Vendimia.

El test será exigente y los azulinos tendrán que corregir los desajustes y los fallos en defensa cometidos en Antequera para plantar cara a un rival rodado, que se estrenará en Primera Federación. La próxima semana, los azulinos afrontarán su última cita de la pretemporada y será lejos de Jerez, concretamente en Lanzarote para participar en el Torneo San Ginés, en el que disputará su semifinal con el Tenerife B. Si vence, jugaría la final con el ganador del Lanzarote-San Sebastián de los Reyes y si cae, con el perdedor del otro compromiso.