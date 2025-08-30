El peaje de Lanzarote: el Xerez CD regresa con tres lesionados del Torneo de San Ginés

El Xerez CD echó el telón a su pretemporada este viernes frente al Lanzarote en la final del Torneo de San Ginés. No pasó del empate a uno, cayó en la tanda de penaltis y ha regresado a Jerez con tres futbolistas con diferentes problemas, Ismael, Franco Santana y Josete. La posible lesión del centrocampista es la más preocupante, ya que en la semifinal del trofeo ante el Tenerife B tuvo que abandonar el campo con problemas en su rodilla derecha. Ha mejorado en las últimas horas y todo hace indicar que ha sido un susto, pero las pruebas que le realizaron en Lanzarote no desvelaron el alcance de su lesión porque tenía la zona inflamada y ahora deberá ser examinado nuevamente en Jerez. Con el inicio de la liga a la vuelta de la esquina, el sábado 6 de septiembre a las siete de la tarde ante el Puente Genil en el Polinario, es la mayor preocupación de los azulinos.

El joven extremo Franco, en la final contra el Lanzarote, recibió un fuerte golpe en su pierna izquierda a la altura de la cadera y se vio obligado a abandonar el terreno de juego. Por mucho que lo intentó, tuvo que dejar su puesto a su compañero Javi Rodríguez. Al onubense, con el paso de las horas, le ha remitido el dolor, pero también debe esperar. Y el caso de Josete es el menos preocupante. El central viajó a Canarias después de superar una bronquitis que le impidió jugar contra el Juventud Torremolinos en el Trofeo Feria de la Vendimia el domingo, disputó el primer partido contra el filial del Tenerife, salió en la recta final frente a los conejeros y con todos los cambios realizados, sintió molestias. Los técnicos no tuvieron dudas y le sacaron del verde por precaución, aunque el Deportivo acabó con diez un choque que se endureció y en que los futbolisas azulinos recibieron bastantes patadas.

Las pretemporadas siempre suelen servir para sumar, pero también a veces restan y las lesiones en Lanzarote hicieron saltar las alarmas que durante esta semana, ya previa a la liga, deben apagarse.

Vuelta a la normalidad

El Deportivo, tras su viaje de cuatro días, ha regresado a Jerez y Diego Galiano ha fijado para este domingo una sesión de entrenamientos en el campo de Picadueñas, que servirá de recuperación y de cara a planificar una semana ya previa a la competición, una competición que además arranca para el Deportivo el sábado debido a que la siguiente semana, concretamente, el 10 y el 11, tendrá que disputar la primera ronda de la Copa RFEF, cuyo sorteo está fijado para este miércoles 3. Los xerecistas abren el fuego contra los pontanos, un equipo recién ascendido, pero que a los azulinos no se le da nada bien. De hecho, en las distintas competiciones y categorías en las que han medido sus fuerzas, los nueve duelos se saldaron con cinco victorias locales, dos empates y dos triunfos de los azulinos.