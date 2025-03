El Xerez CD, con una duda y dos bajas para recibir al San Fernando

La plantilla del Xerez CD regresará este miércoles a los entrenamientos tras los dos días de descanso que les ha dado José Carlos Romero ‘Checa’ a sus jugadores. El equipo regresaba de Orihuela la madrugada de este lunes pasado y el cuerpo técnico optó por dar también el martes como día de asueto. De este modo, la escuadra xerecista comenzará a preparar este miércoles el partido contra el San Fernando, encuentro que se disputará en Chapín el próximo domingo 16 a las 18:00 horas.

Para el choque contra el equipo de Dani Mori, Checa tiene la duda de Ramón García, que se perdía el encuentro en Orihuela por lesión. El lateral derecho sufrió un pisotón de Santisteban en el entrenamiento del pasado miércoles que le dejaba un importante moratón en el dedo meñique del pie izquierdo y dos días después seguía ostensiblemente cojeando. Es de esperar que con la ayuda de los antinflamatorios y el reposo, el defensa pueda evolucionar favorablemente para estar disponible.

El técnico xerecista, no obstante, ya sabe que no va a poder contar con la presencia de dos jugadores importantes en su esquema. Y es que tanto Adolfo como Armengol vieron la quinta amarilla de la temporada y, si no media recurso satisfactorio, ambos se perderán el encuentro contra el San Fernando por sanción.

El central ha participado consecutivamente en los tres últimos partidos formando una defensa de tres zagueros junto a Josete y Geovanni, por lo que todo apunta a que Checa variará el dibujo para jugar con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, ya que la opción de Reina en una línea de tres no la ha utilizado en toda la temporada.

Armengol se quedaba de inicio en el banquillo frente al Orihuela aunque el guineano había sido titular en doce de los últimos quince partidos y es una pieza importante en el ataque de los xerecistas, más por su aportación de intangibles que de cara a gol, ya que sólo lleva uno esta temporada, el que dio el triunfo a los azulinos frente al Villanovense.