El Xerez CD espera a un Linares Deportivo más preocupado de sus líos institucionales

El Xerez CD ha comenzado a preparar este miércoles el duelo contra el Linares Deportivo, encuentro que se disputa en Chapín este domingo 15 de febrero a partir de las seis de la tarde. El equipo azulino, sin el lesionado Charaf y con Chacartegui aún entre algodones, afronta el choque en la cuarta plaza tras su empate en Estepona ante un adversario que el pasado fin de semana aplazaba su compromiso contra La Unión Atlétlco y que ocupa la 12ª posición con 29 puntos, nueve menos que los xerecistas y un punto por encima tan sólo del play-out y a cuatro del descenso.

El conjunto de Linarejos está siendo muy irregular durante toda la campaña. En su estadio ha enmendado la plana con dos triunfos consecutivos desde la llegada al banquillo de Miguel de la Fuente, ya que con Pedro Díaz sólo había sido capaz de ganar otros dos en ocho jornadas. A domicilio, ha ido de más a menos durante la campaña y no conoce el triunfo en sus cuatro últimas salidas, además de caer 5-0 frente a la Deportiva Minera en su último compromiso lejos de Linares.

En el primer tramo liguero, el Linares fue capaz de ganar el derbi contra el Real Jaén, así como en la Ciudad Deportiva del Almería y obtuvo un triunfo sonado al superar al Atlético Antoniano, el mejor local de la categoría con 25 puntos sumados en 11 encuentros. Luego, fue salpimentando empates -Estepona, Recreativo, Extremadura o Puente Genil...- con derrotas contra La Unión o Yeclano. Las dos últimas salidas también las cuenta por derrotas contra Águilas (2-0) y Minera (5-0).

Movida institucional

Con las obras de Linarejos paradas, el club vivía hace unos días el nombramiento de nuevo presidente del consejo de administración tras la dimisión de Luis Vera, quien argumentaba que no podía tomar decisiones en un consejo fragmentado. Además, en los despachos tampoco ha habido muchos movimientos en cuanto a fichajes, siendo de los clubes que en este aspecto menos ha invertido en invierno. Así, el cuadro linarense sólo ha firmado a tres jugadores y todos sub-23. El lateral izquierdo Eu Gutiérrez fue el primero en aterrizar tras estar sin equipo; el centrocampista Juan Alegre (Atlético de Madrid C), y el lateral diestro venezolano Cova (Alcorcón B). Del club han salido Pedro Peña y Michael Conejero, que se han marchado a la UDC Torredonjimeno, y Álvaro Sierra (Arenas de Armilla).

Días después de la marcha de Luis Vera, el director deportivo del club azulillo, Christian Sanz, ha salido a la palestra para desmentir que se haya llevado dinero de comisiones de fichajes y traspasos, como al parecer dejó caer el ya expresidente: "Cuando eres un profesional esas cosas te afectan", reconoció Cristian Sanz cuestionado tras la intervención de Luis Vera por diversos medios de comunicación en su despedida. "Me dijeron que había unas declaraciones graves y lo único que puedo decir es que lo he puesto en manos de mis abogados que lo están analizando todo para actuar en consecuencia. No me he quedado con ninguna comisión ni aquí en el Linares Deportivo ni en ninguno de los clubes en los que he estado", señaló.

En cuanto a los dos últimos fichajes, Cristian Sanz comentó que tanto Juan Alegre como Alejandro Cova llegan "preparados para darnos rendimiento inmediato". Respecto al mercado de invierno, lo valoró como "positivo dentro de nuestras posibilidades. Estábamos buscando tres perfiles concretos y los hemos encontrado. Entiendo que habrá mucha gente que esté un poco defraudada porque no hemos sido capaces de contratar jugadores con experiencia en Primera División, Segunda División o Primera Federación como están haciendo otros equipos de nuestro grupo, pero lamentablemente nuestra economía no nos lo permite", dijo.