El Xerez CD no quiere sobresaltos en Chapín

Volver a ganar en Chapín. Es el reto que se plantea y en el único que piensa el Xerez CD de cara a su compromiso de este domingo (18:00) en casa frente al CD Estepona, un rival llamado a estar arriba, pero que se encuentra en horas bajas y que únicamente ha sido capaz de sumar un punto desde que comenzó la competición hace tres jornadas. El Deportivo tropezó en su primer envite de la temporada en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil (2-1), pero ha levantado el vuelo y en sus dos últimas citas ha cosechado un triunfo, en casa frente al Atlético Antoniano (2-0), y unas tablas (0-0) en el siempre complicado El Rubial contra el Águilas, un conjunto que pisa fuerte hasta el momento.

Los de Diego Galiano pagaron caros sus errores defensivos en su puesta de largo, el técnico apretó las clavijas a sus jugadores y en sus dos siguientes compromisos dejaron la portería a cero. Frente a la escuadra costasoleña es el primer reto, no encajar para a partir de ahí cimentar la que sería la segunda victoria casa y del curso. Los azulinos son novenos con cinco puntos, tienen a cuatro al Extremadura, que es líder, y no quieren que esa ventaja aumente para no perderle de vista ni tampoco la zona más alta de la clasificación.

Hacer de tu estadio un fortín suele ser clave para conseguir las metas y el Deportivo aspira a no cometer este curso los fallos del pasado. El Xerez CD sumó la campaña pasada 28 puntos (8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas) como local en los 51 que puso en juego (17 partidos) en el Municipal y con esos registros se le escapó la fase de ascenso. Perdió casi la mitad de su botín en su 'templo'.

La gran duda de la semana en el Deportivo ha sido el extremo Zelu, que ya no pudo jugar en Águilas aunque viajó y que se encuentra entre algodones. Está en la lista, pero Galiano no decidirá hasta última hora si se decanta por él de salida o le utiliza una vez comenzado el choque. Es alta en la convocatoria el central Moi, que ya ha dejado atrás su enfermedad, y se cae Adri Rodríguez, con un virus que le ha impedido entrenar durante los últimos días. Siguen fuera los jóvenes Mancheño y Leo, ambos con molestias.

La lista

Con esas novedades, el once azulino contra los malagueños puede variar algo. En el centro de la defensa Moi se había ganado la titularidad y le había ganado la partida a Guille Campos y ahora el entrenador azulino debe decidir si sigue confiando en el sanluqueño o se decanta nuevamente por el sevillano de La Liara. De la Calzada seguirá en la portería, Ricky y Chacartegui en los laterales y Josete tiene su puesto garantizado en el centro de la zaga. En la medular, lo normal es que Ismael y Charaf se encarguen de la sala de máquinas. En la derecha, si Zelu está al cien por cien saldrá por Mati Castillo y en la izquierda seguirá Javi Rodríguez, con Jaime López en la mediapunta y Sissokho arriba, sin descartar la presencia de Nané.

El rival, presionado

Con altas pretensiones, el Estepona no está en el lugar que todos esperaban después de las tres primeras jornadas de liga. Ha marcado un gol, en el primer partido, ha perdido los dos últimos y los tres tantos que ha recibido fueron en la recta final de los encuentros. Mikel Llorente es optimista y confía en lograr un resultado positivo en Chapín, pero también sabe que va a ser complicado.

En las tres primeras citas apostó por el mismo once, Alfonso Liceras, Marín, Titi, Caro, Candelas, Juanan, Eneko, Javi Castedo, David Ballarín, Asier Teijeira y Dani Sancho, pero en Jerez habrá algunos cambios buscando una reacción. El centrocampista jerezano Nacho Goma se lesionó en el inicio de la pretemporada.