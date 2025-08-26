El Xerez CD conocerá a su primer rival en la Copa RFEF el 3 de septiembre

El Xerez CD ya tiene día y hora para conocer a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa RFEF. El Deportivo se ganó el derecho a participar en esta competición y a soñar con disputar la Copa del Rey gracias a la séptima plaza que logró la pasada temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF. El sexto puesto es el último que permite acceder a este torneo, peo esa posición fue del Almería B, que al ser un filial no participa.

Apenas quedan unos días para dar el pistoletazo de salida a la fase decisiva de uno de los torneos más emblemáticos del fútbol español y la RFEF ha anunciado oficialmente que el próximo miércoles, 3 de septiembre, se celebrará a las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la fase nacional de la presente edición 2025/26.

Una vez finalizada la fase autonómica, un total de 20 equipos se han clasificado para esta última etapa del torneo, sumándose así a los doce clubes (cinco de Segunda Federación y siete de Tercera) que ya habían logrado su participación por su posición en la tabla durante la temporada pasada.

En total, 32 equipos serán los que entren dentro del primero de los cuatro sorteos de la fase nacional de la Copa Federación. Esta campaña se celebrará por primera vez un sorteo por cada ronda, configurando los emparejamientos por proximidad geográfica, siempre que sea posible. El CD Extremadura es el actual campeón y los cuatro equipos que logren alcanzar las semifinales tendrán derecho a disputar la Copa de SM el Rey de 2025/26.

El Xerez CD, en la temporada 20/21 se quedó a las puertas de alcanzar la semifinal de la competición y acceder a la Copa del Rey a través de esta competición al caer en el Pedro Garrido con polémica frente al Córdoba por 0-1. Un error del portero Marc Vito condenó a los azulinos, pero no es menos cierto que el colegiado también cometió otro igual de garrafal al no detener el juego después de que el balón tocara un cable de una AIR Camera en la acción previa al gol.

El Deportivo disputó la pasada campaña la Copa del Rey como campeón del Grupo X de Tercera y cayó (0-1) en la primera ronda ante la AD Ceuta en Chapín.