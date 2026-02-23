El Xerez CD, fuera del play-off once jornadas después

El Xerez CD hace borrón y cuenta nueva y tras la derrota en Llano del Beal contra la Deportiva Minera, que le ha descabalgado incluso del play-off de ascenso, se centra en los dos próximos partidos que tiene consecutivos en Chapín frente al Yeclano, este domingo 1 de marzo a las seis de la tarde, y el derbi regional con el Recreativo de Huelva, para el que también hay día y hora: el 8 de marzo también a las 18:00 horas.

El equipo de Diego Galiano no atraviesa un buen momento, sólo ha ganado un partido de los seis últimos y ha pasado de luchar por la primera plaza -que ha tenido a su alcance al menos en dos ocasiones- a ocupar ahora la sexta posición y abandonar la zona de play-off en favor del Lorca Deportiva, que con los mismos puntos que los xerecistas e igualdad también en el golaveraje genreal -aún no se han enfrentado en la segunda vuelta para acudir al particular- ha anotado más goles.

El Deportivo accedió a puestos de play-off en la jornada 13 tras la victoria en Chapín frente al Real Jaén y se ha mantenido durante 10 jornadas entre los cinco primeros. Su mejor clasificación fue la segunda plaza en la jornada 18 tras superar al Almería B en el tiempo de descuento con los goles de Jaime López y Nané. Ha sido tercero en otras cinco ocasiones, la primera en la décima jornada y continuadamente desde la 19 a la 21.

Sin embargo, los malos resultados de las últimas semanas, con una única victoria frente al Melilla, los empates contra Águilas, Estepona y Linares y las derrotas en Lebrija y Llano del Beal, han terminado por descabalgar a los azulinos del play-off, desperdiciando además una ventaja de cinco puntos sobre el sexto. Es más, el Extremadura, con un partido menos, también tiene a tiro de victoria al Deportivo, que se está complicando la vida para el primer objetivo de la temporada.

Los de Diego Galiano afrontan ahora dos encuentros consecutivos en Chapín en los que está obligado a sumar de tres para no perder más comba. El primero de ellos frente al Yeclano el próximo domingo ante un rival que esta semana ha roto una racha de cuatro derrotas consecutivas superando por la mínima a La Unión Atlético, en caída libre este 2026. El segundo será el derbi frente al Recreativo de Huelva, de los equipos más en forma del campeonato y que de la mano de Arzu suma nueve partidos sin perder y tiene pendiente el partido que este miércoles juega en casa del líder Águilas, del que le separa 4 puntos.

Vuelta al Pedro Garrido

La plantilla ha regresado este lunes a los entrenamientos y tras la jornada de descanso del martes comenzará a preparar el partido frente a los murcianos a partir del miércoles. El equipo, tras casi dos meses entrenando en Picadueñas y Costa Ballena, regresa por fin al Pedro Garrido, cuyo césped ha sido sometido a una segunda resiembra durante la temporada. El campo presenta un buen aspecto y, de hecho, el Jerez Industrial ya 'reestrenó' el campo frente al Barbate hace una semana. El XCD entrenará toda la semana en el campo de la avenida Blas Infante con horario de 10 a 12.

Horario contra el Real Jaén

El Deportivo ya conoce también el día y hora del encuentro de la 29ª jornada contra el Real Jaén, encuentro que se disputará en La Victoria y que se ha señalado para el sábado 28 de marzo, Sábado de Pasión, adelantándose de esta manera a la jornada del Domingo de Ramos. El partido se jugará a las cinco y media de la tarde.