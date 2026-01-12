El Xerez CD ya tiene hora para la 'visita al dentista'

El Xerez CD se mide este próximo domingo al Águilas en el que sin duda será el partido de la jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación. Los azulinos, tras superar en el tiempo de descuento al Almería B, se han colocado segundos a dos puntos del equipo que entrena Adrián Hernández 'Patiyoso', líder con 35 puntos y que arrancó la segunda vuelta venciendo en El Rubial al Linares Deportivo. En caso de triunfo, los de Diego Galiano se auparían a la primera posición y una semana más tarde tendrán que rendir visita al Atlético Antoniano en el regreso de Diego Galiano a Lebrija.

En efecto, ya hay día y hora para el encuentro entre sevillanos y jerezanos. La directiva lebrijana ha señalado el choque para el domingo día 25 de enero a las cinco de la tarde, un horario poco usual ya que el Antoniano suele jugar sus partidos los domingos al mediodía. Será regreso de Galiano para enfrentarse al equipo que hizo campeón de Tercera Federación y luego mantuvo dos campañas consecutivas en Segunda RFEF, la segunda jugando incluso por el ascenso.

El Atlético Antoniano es, a estas alturas de campeonato, el mejor equipo de la categoría en su feudo. Los sevillanos han disputado diez encuentros en el coqueto y renovado Municipal en los que ha obtenido 7 triunfos 1 empate y sólo 2 derrotas. La Unión, en la primera jornada (0-0), Real Jaén en la tercera (2-3) y Linares (1-2) en la decimosegunda han sido los equipos capaces de sumar en Lebrija, por donde han pasado y perdido Malagueño, Extremadura, Melilla, Puente Genil, Lorca Deportiva, Deportiva Minera y UCAM Murcia. Estos números contrastan con los que ha conseguido a domicilio, siendo el tercer peor equipo del grupo con sólo 5 sumados, por los 4 de Melilla y los 2 de Malagueño.