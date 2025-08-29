El Xerez CD tampoco puede con el Lanzarote y se queda sin el Torneo San Ginés por penaltis

Pena máxima para el Xerez CD en la final del LVI Torneo San Ginés. El Deportivo no pudo pasar del empate a uno ante el Lanzarote, escuadra de Tercera RFEF, en un partido que tuvo de todo, en el que fue de más a menos y con un Ángel de la Calzada que salvó los muebles con dos buenas intervenciones, y cayó en la tanda de penaltis (5-4). Sissokho adelantó a los de Galiano (26'), en el inicio del segundo acto puso las tablas Agoney y luego el juego bronco fue el protagonista, con una escuadra azulina ordenada y seria, pero incapaz de generar oportunidades claras. En los lanzamientos desde los once metros, Ruymán le detuvo el primer lanzamiento a Nané y luego todos los demás acertaron. Franco y Josete no pudieron acabar el choque lesionados.

Galiano cambió totalmente el once respecto al que sacó ante el Tenerife en la primera semifinal, que superó en la tanda de penaltis tras empatar a cero. La portería en esta oportunidad fue para Ángel de la Calzada, con Ricky, Bless, Moi y Leo en la defensa. Adri Rodríguez apareció en el centro del campo, con Franco y Zelu por las bandas y por dentro Fuentes y Jaime López y arriba un incordiante Sissokho, que a los dos minutos asustó a la parroquia local. Una indecisión del experimentado guardameta Ruymán estuvo a punto de aprovecharla el atacante y minutos después, los azulinos apretaron y forzaron dos saques de esquina consecutivos.

El partido era intenso, con un Lanzarote descarado, agresivo y plantando cara a un Xerez CD que se defendía con orden, presionaba alto y no pasaba apuros, pero tampoco lograba generar para crear peligro. Y al cuarto de hora, primer contratiempo para los azulinos. Franco se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego con problemas en su pierna izquierda. Javi Rodríguez ocupó su puesto. Dos partidos, dos xerecistas con problemas. Y, luego, el partido se tuvo que parar otra vez por una caída de Danilo Junior junto a su banquillo en la que se hizo un corte en la mano.

0-1, Sissokho (26')

El crono volaba y no había oportunidades ni en una ni en otra área, con dos escuadras bien plantadas, que iban a todas y con los locales ganando algunas segundas jugadas hasta que el Xerez CD se asentó y abrió la lata en una contra al aprovechar un fallo defensivo de los conejeros. Ricky puso la directa por su banda, ganó línea de fondo y de primeras mandó un pase sensacional al área para que Sissokho, como un huracán, rematase en plancha el balón al fondo de la red. 0-1. Minuto 26.

Tras el gol, el Deportivo se asentó, controló más el balón y todos los duelos y las segundas jugadas comenzaron a ser suyas, aunque los locales no se rendían. Con intensidad alta subieron los decibelios dentro del campo y el partido se calentó. En el 43', los de Ángel López lo intentaron con una jugada de estrategia y luego Zelu y Agoney tuvieron sus más y sus menos en un balón dividido y la tensión llegó a los banquillos.

Tras cinco largos minutos de descuento porque también se perdió mucho tiempo en la prolongación, ambas escuadras enfilaron los vestuarios, que era lo mejor que podía suceder para templar los ánimos. La primera parte fue accidentada y tuvo de todo.

Tempranero 1-1 (46')

Ni Lanzarote ni Xerez CD realizaron cambios en el descanso y el segundo acto comenzó intenso, competido y de la peor manera posible para los azulinos, que forzaron un saque de esquina que les costó el empate. Una vez más, otra acción a balón parado mal defendida. Con la zurda y al segundo palo la puso Nadjib y Agoney le ganó la partida a su par y mandó la pelota dentro de cabeza. 1-1. Minuto 46.

Y justo después del tanto local, Moi tuvo el 1-2 con un remate de cabeza que se le marchó fuera por poco. El choque se calentaba y De la Calzada tuvo que emplearse a fondo para despejar de forma espectacular un remate de Mouhamed tras un centro perfecto de Loukou (57'). Ni conejeros ni xerecistas se rendían y la intensidad se convertía en juego duro por momentos.

Los anfitriones intentaban hacer daño a los azulinos y buscaron romper la igualada en dos acciones consecutivas a balón parado, primero con una falta sobre la línea lateral del área y luego con un saque de esquina similar al que les sirvió para el 1-1. Y el protagonista iba a ser nuevamente De la Calzada, esta vez con un paradón de portero de balonmano sacando con el pie un gran remate de Pablo (78').

La mala suerte con las lesiones se ha aliado con los azulinos en este torneo, que en la primera semifinal perdieron a Ismael, y en la primera parte de esta cita a Franco y en el 85' a Josete, que había entrado minutos antes, por problemas físicos, con lo que un Deportivo de más a menos e incapaz de superar a los canarios acabó con diez. La cita terminó en tablas y se tenía que decir desde el punto fatídico...

Tanda de penaltis

Nané para Ruymán

Mouhamed, gol

Zelu, gol

Nadjib, gol

Adri Rodríguez, gol

Pablo Kawecki, gol

Mati Castillo, gol

Javi Martín, gol

Hugo Díaz, gol

Álex Cruz, gol