El Xerez CD visitará al Molinense en dieciseisavos de final de la Copa RFEF

Desplazamiento largo a tierras murcianas -casi 600 kilómetros- para el Xerez CD, que se va a medir al Molinense (Molina de Segura) este próximo miércoles 10 de septiembre en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa RFEF, competición para la que los azulinos se clasificaron al acabar séptimos el curso pasado. La sede de la RFEF en Las Rozas ha acogido el sorteo que ha deparado este enfrentamiento entre xerecistas y murcianos, encuentro a partido único correspondiente a los 1/16 de final de la Copa RFEF.

El Deportivo, encuadrado en el Grupo D con Orihuela, Bollullos, Huétor-Tajar, Molinense, Deportiva Minera, Melilla y Ceuta 6 de Junio, se va a medir a un rival del Grupo XIII de la Tercera RFEF y que ha obtenido el billete por la clasificación que obtuvo la pasada temporada en su competición doméstica. El resto de emparejamientos de un sorteo efectuado con criterios de proximidad geográfica han sido Ceuta 6 de junio-Orihuela; Huétor-Tájar-Bollullos y Deportiva Minera-UD Melilla, este último el duelo más fuerte de los cuatro. Los emparejamientos de los cuatro equipos que se clasifiquen se dirimirán en un nuevo sorteo, del que saldrán los dos finalistas del Grupo D, cuyo ganador se llevará el premio de obtener el billete para la Copa del Rey, además de la clasificación para las semifinales de esta Copa RFEF junto a los campeones de los otros tres grupos.

A esta primera eliminatoria de la Fase Nacional de la Copa RFEF han concurrido equipos procedentes de tres vías de acceso: 5 de Segunda Federación -entre ellos el Xerez CD- y 7 de Tercera Federación a tenor de su puesto la temporada pasada y 20 que llegan tras superar este verano sus respectivas fases autonómicas.

Los 32 participantes han quedado divididos en cuatro cuadros diferentes por criterios geográficos y quedarán emparejados en cada uno de los cuadros en eliminatorias a partido único con los equipos local y visitante establecidos por el orden de extracción de las bolas.

Esta ronda de dieciseisavos se jugará el próximo 10 de septiembre con el aliciente añadido de que los cuatro equipos que alcancen las semifinales de la Copa Federación se harán con una de las cuatro llaves de acceso para la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, garantizándose además poder enfrentarse como locales a un conjunto de Primera División.

Los emparejamientos del resto de grupos han sido los siguientes.

GRUPO A

Zamora - Amorebieta

Estradense - Covadonga

Laredo - Ourense

Bergantiños - Marino de Luanco

GRUPO B

Formentera - Ibiza Islas Pitiusas

Ejea - UE Tona

Terrassa - Atco. Monzón

At. Lleida - Tudelano

GRUPO C

San Sebastián de los Reyes - Alfaro

Jaraiz - Coria

Laguna - Toledo

Varea - Moralo

GRUPO D