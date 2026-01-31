Xerez CD y Melilla se vuelven a ver las caras en Chapín 26 años después

Julio Pineda, celebrando el 1-0 que dio la victoria al Xerez ante la UD Melilla en el último duelo en Chapín.

Desde que se refundó la UD Melilla en 1979, han sido nueve los enfrentamientos que ambos equipos han disputado en Jerez, concretamente en Chapín, escenario de todos ellos. Curiosamente, todos han sido en la ya desaparecida Segunda División B.

De estos nueve enfrentamientos, un total de cinco han terminado con victoria xerecista, en tres, el choque terminó en tablas, y en sólo una ocasión, los melillenses arrancaron tres puntos de su visita a Jerez. Fue precisamente en la temporada 99/2000, con Nene Montero en el banquillo y ya con el equipo clasificado para disputar el play off y que tenía la mente pueste en él. El resultado fue de 1-2.

El primer partido entre ambos fue en la 91/92, saldándose con victoria xerecista gracias a un gol del elegante José Manuel Villarán; mientras que el último enfrentamiento entre ambas escuadras data del 1 de octubre del año 2000, es decir, en la temporada 2000/01, la del ascenso a Segunda División. En aquella ocasión, los azulinos, entonces dirigidos por el vallisoletano Luis Miguel Gail, vencieron por la mínima gracias a un solitario gol de Julio Pineda.

La victoria más holgada fue conCarlos Orúe como entrenador en la temporada 96/97, la del ascenso a Segunda, y finalizó con 3-1, gracias a un gol de Cobos, y dos de FaliSalas.

ANTECEDENTES