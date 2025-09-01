El Xerez CD preparará su cita ante el Puente Genil en Picadueñas

El partido entre Salerm Puente Genil y Xerez CD es el que abre la competición en el Grupo IV de Segunda Federación 25/26 el sábado 6 a las 19:00 en el Manuel Polinario y sobre él estarán depositadas las miradas de muchos aficionados. A las 20:45 se disputará el otro choque adelantado, que también es un duelo entre andaluces, el Estepona-Linares Deportivo que se juega en el Francisco Muñoz Pérez.

El Deportivo, que tiene este lunes el día libre, comenzará a preparar su cita con los pontanos este martes en Picadueñas, un campo de césped artificial y de dimensiones reducidas en el que se ejercitará toda la semana para adaptarse más al escenario del encuentro. Galiano durante los próximos días ya sabrá el alcance de la lesión de Ismael, pendiente de realizarse una resonancia, y podrá contar con Franco y Josete, que regresaron tocados de Lanzarote.

Del palco, al banquillo

Los azulinos se van a medir a un viejo conocido, aunque será la primera vez que se enfrenten en Segunda Federación, ya que la escuadra que vuelve a dirigir Álvaro Cejudo ascendió el pasado curso como campeón del Grupo X. El técnico, pontanés de nacimiento, exjugador de los rojinegros y también del Betis, Ceuta, Las Palmas, Osasuna en Primera División, Wanderers australiano y Racing de Santander, se hizo con las riendas del equipo la temporada anterior y no lo pudo hacer con mejor pie, a pesar de que hasta ese momento únicamente había dirigido a dos escuadras juveniles canarias, el Huracán y el Arucas. Llama la atención que antes de su estreno en el banquillo fue durante tres campañas vicepresidente del club, pero demostró estar preparado y ser un estudioso del fútbol y sus rivales.

El Salerm recibirá al Deportivo después de no poder disputar su último compromiso de pretemporada previsto para este domingo ante el Melilla, ya que tuvo que ser suspendido por problemas técnicos en el vuelo que tenía que trasladar a los norteafricanos. Antes, sus citas de preparación ha sido pocas, sólo cuatro, que han saldado con dos triunfos y dos derrotas. Perdieron la primera en Montilla, de División de Honor, por la mínima, derrotaron al Pozoblanco (0-2), les superó el Marbella, de Primera RFEF, por 0-1 en una cita que se jugó en Herrera, y, por último, ganaron al Real Madrid C por 2-1 en su puesta de largo ante su afición.

Cejudo ha repartido mucho los minutos en los encuentros de pretemporada, ha realizado muchas rotaciones, no le ha dado demasiada importancia a los resultados y ha terminado satisfecho con el trabajo y la predisposición de sus futbolistas, aunque sabe que todas las quinielas colocan a los suyos como candidato a pelear por la permanencia. Su equipo mostró una buena imagen tanto contra el Marbella, al que le plantó cara, como en el último frente al segundo filial blanco.

Álvaro Cejudo se estrenó la pasada temporada en categoría nacional en el Salerm con un ascenso y este curso apuesta por la permanencia. / Salerm Puente Genil

Adversario rocoso

El Xerez CD se va a encontrar con un adversario intenso. Cejudo es de la 'escuela' de Galiano en ese sentido, ya que se decanta siempre por futbolistas con hombre y que peleen durante los noventa minutos con un habitual 1-4-2-3-1. La pasada temporada ya optó esa fórmula y fue clave para el ascenso, ya que todos estuvieron enchufadísimos desde el primer momento. Sus señas de identidad son una defensa sobria, con Marcos Pérez con galones, que se acopla muy bien con Pozo, con experiencia en Segunda RFEF. Este año se ha reforzado con Iván Vela, que fue de los destacados la pasada temporada en el Ciudad de Lucena. En la portería ha firmado también a Benito del Valle, que el mejor portero de la categoría el pasado curso y que también militó en el cuadro aracelitano.

En ataque, dependiendo de las características del rival, también se suele decantar por dos puntas, ya que cuenta con más fondo de armario. Salva Vegas, que la pasada temporada se la pasó casi toda en blanco por un problema en el hombro que le obligó a pasar por quirófano, y que cuando reapareció nuevamente tuvo mala fortuna, ya que frente al Conil sufrió un neumotórax por un codazo, está llamado a ser determinante.

Además, Cejudo cuenta con un colaborador especial. El excapitán azulino Migue García colgó las botas tras el ascenso y se ha convertido en integrante de su cuerpo técnico, por lo que maneja información de primera mano, aunque el Deportivo de Galiano es totalmente diferente al de Checa que él abandonó el pasado curso.

Partidos de pretemporada

02/08: Montilla, 1-Salerm Puente Genil, 0

06/08: XLI Trofeo Ciudad de Pozoblanco: Pozoblanco 0-Salerm Puente Genil, 2 (Moro y Montenegro)

13/08: Salerm Puente Genil, 0-Marbella, 1 (El partido se disputó en Herrera)

23/08: Salerm PG 2-Real Madrid C, 1 (Montenegro y Azael)

31/08: Salerm PG-Melilla (Suspendido por problemas con los vuelos)

El Polinario, en obras

El escenario del partido, el Manuel Polinario, se encuentra en obras para mejorar de cara a su adaptación a la categoría y hay zonas que para el sábado no estarán listas, aunque sí la grada de Preferencia, que ahora no es portátil y sí de hormigón, en la que irán ubicados los aficionados del Xerez CD que quieran acompañar a su equipo en este primer compromiso liguero.