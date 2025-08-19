El Xerez CD cumple una nueva etapa de su puesta a punto en Antequera

El Xerez CD encara este miércoles (20:30) en El Maulí ante el Antequera, escuadra de Primera RFEF que entrena el exxerecista Abel Gómez, su séptimo test de pretemporada, en el que el Deportivo ya debe comenzar a mostrar su mejor versión y todos los conceptos asimilados en más de un mes de puesta a punto de cara al inicio de la competición en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil.

Para el combinado malagueño también será una de sus últimas piedras de toque antes de arranque de la competición el domingo 31 de agosto en casa contra el Cartagena. Tras la cita de los xerecistas se las verán con el Linares en Linarejos. Su último choque lo disputaron ante el Real Jaén en La Victoria y perdieron por 2-1. Los blancos, que serán rivales de los azulinos en el Grupo IV, le dieron la vuelta al marcador. Comenzaron perdiendo por 0-1 con una diana de Álex Rubio, empató Maroto y firmó el triunfo local Mario Pozo a falta de cinco minutos para el final.

Galiano estará pendiente hasta última hora de la evolución de Ismael y Franco y está listo Zelu, que se ha perdido los últimos tres partidos por molestias en una rodilla. Es probable que el técnico reparta minutos, ya que su equipo vuelve a tener otro exigente test en Chapín frente al Juventud Torremolinos antes de viajar la próxima semana hasta Lanzarote para disputar el Torneo San Ginés.

El Deportivo abrió la pretemporada con goleadas al Jerez Industrial (0-4) y Arcos (0-5), luego conquistó el Trofeo Ciudad de El Puerto al empatar con el Sanluqueño (0-0) y derrotar al Racing Portuense (0-2), empató a uno con el Sanluqueño y cayó en la tanda de penaltis en el Trofeo Rafa Verdú, superó al Chiclana (2-1) en el Pedro Garrido y, por último, también fue capaz de doblegar al Sevilla Atlético en el Antonio Gallardo de Arcos por 2-1. De este modo, los xerecistas encaran su recta final de esta pretemporada invictos.