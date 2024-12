El Xerez CD, obligado a vencer sin excusas al Villanovense

Jerez/Ganar no es una opción es una obligación. El Xerez CD, tras su importante triunfo de la pasada jornada en el Vicente Sanz frente al Don Benito por 0-1 con una diana de Santisteban de penalti en la recta final, regresa este domingo (12:00) al Pedro Garrido para recibir al Villanovense, un equipo de la zona baja de la tabla que no conoce la victoria fuera de casa, con la imperiosa necesidad de sumar de tres y sin excusas.

Los azulinos vuelven al campo de la Avenida Blas Infante con una cita vital en el horizonte y con algunas asignaturas pendientes después de la derrota de hace dos jornadas ante la Balona en un partido que comenzó dominando, con una buena primera mitad y un tempranero tanto de pena máxima de Diego Domínguez, y que acabó perdiendo (1-2) y como el rosario de la aurora. La 'broma' le costó al club 4.000 euros y apercibimiento de cierre por el lanzamiento irresponsable de objetos al terreno de juego y por la agresión a un asistente una vez finalizado el choque y perder a Checa y a Charaf dos encuentros.

El triunfo en Don Benito fue balsámico, pero el equipo se sigue mostrando vulnerable y poco acertado de cara al gol, un problema que le está lastrando y que debe solventar si quiere superar a sus rivales y escalar en una clasificación muy apretada, que igual te coloca cerca de la zona del play-off de ascenso con dos victorias seguidas que te acerca al borde del precipicio con dos reveses. Los xerecistas, de hecho, en estos momentos son décimos con veinte puntos, ocho más que un adversario que sólo acumula una docena y que es penúltimo. Eso sí, los de Cifuentes, para los que puedan pensar que el partido será fácil, han perdido en tres de sus siete salidas, pero han sido capaces de arañar puntos en sus cuatro: Antoniano, Don Benito, UCAM y Torremolinos.

Altas y bajas

Para este encuentro, Checa, que tendrá que estar nuevamente en la grada, recupera efectivos, pero también pierde a Geovanni, con gastroenteritis durante la semana, y Del Río se ha quedado fuera de la lista por un problema muscular al término del entrenamiento de este sábado en La Granja. Regresan el centrocampista David García, una vez cumplido su partido de castigo, y han entrado en la convocatoria tanto Adolfo como Nané, que han dejado atrás sus respectivas lesiones de rodilla, pero aún no están al cien por cien -el ariete lleva tres semanas fuera- y es complicado que salgan de inicio, aunque todo es posible. Charaf deberá esperar una jornada más para quedar libre del castigo de dos choques que le impusieron por la roja ante la Balona y Iago Díaz sigue con su puesta a punto tras la rotura muscular que se produjo en casa ante el Águilas.

El once, una incógnita

En cuanto al once inicial, con tantos movimientos en la lista, habrá novedades respeto al que salió en el Vicente Sanz. Isma Gil repetirá en la portería, pero en la defensa habrá dos variantes. Con Paco Torres en el lateral derecho y Josete como central, pero sin Geovanni, lo normal es que Adri retrase su posición, salvo que Adolfo fuerce. En el flanco izquierdo, sin Del Río, Ricky, que ya tuvo minutos la pasada jornada tras su lesión, apunta al titular. David García también regresará a la medular después de su sanción, lo más probable que junto a Reina y Ulloa. Y como futbolistas más adelantados, Sergio, Misffut y Diego. Caben alternativas más ofensivas, que puede ser la inclusión de Armengol en banda e incluso la de dar la titularidad por primera vez a Santisteban, que en estos momentos es el pichichi del equipo con cuatro tantos, el último el pasado domingo desde el punto de penalti.

El Villanovense, con ausencias

Los serones llegarán al Pedro Garrido tras caer en el Municipal de La Línea (3-1) en el primero de los dos desplazamientos con las bajas de Javi Sánchez y Adighibe, lesionados de larga duración, y por sanción no estarán Rubén Lobato, expulsado en La Línea la pasada jornada cuando ya se encontraba en el banquillo y ha sido castigado con dos partidos, ni Christian Díaz, que también vio la roja directa frente a los balonos.

Toque de atención

El Deportivo se juega mucho en esta cita ante el Villanovense, pero no únicamente a nivel deportivo, también a nivel cívico y de conducta de su afición. Desde que arrancó la temporada, un reducido grupo de seguidores no se está comportando como mandan los cánones y están dejando ver lado menos educado, que frente a la Balona dejó bastante que desear. Para evitar situaciones que pueden perjudicar gravemente a la entidad -el derbi ante el Xerez DFC como local es la próxima jornada en Chapín-, el Xerez CD ha pedido máximo respeto a sus hinchas. En sus redes sociales ha escrito: "Llamada a la afición para seguir demostrando el respeto y la solera que caracterizan al Xerez. Demostrar civismo en el Pedro Garrido es tarea de todos. En el caso de que algún asistente incumpla las normas de convivencia, pedimos la colaboración de los aficionados para proceder a su identificación y no perjudicar a la entidad. ¡Todos juntos a por el Xerez-Villanovense".