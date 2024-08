El Xerez CD ya prepara con ganas el debut liguero contra el UCAM Murcia en Chapín

El Xerez CD ya está 'en modo liga' después de una pretemporada en la que los azulinos han disputado once partidos de preparación con una única derrota frente al Betis Deportivo. El equipo ha regresado este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de La Granja y la mejor noticia es que José Carlos Romero 'Checa' tiene a todos sus futbolistas disponibles para la primera jornada del campeonato en Segunda RFEF.

Los xerecistas debutan en una categoría que cumple esta temporada 24/25 su cuarto año y en la que, obviamente, nunca han participado. La ilusión que ha levantado el equipo tras su ascenso a Segunda RFEF como campeón de Tercera es enorme, la campaña de abonados ha funcionado bien y Chapín puede registrar una gran entrada para este primer compromiso liguero en el que los azulinos van a recibir a uno de los claros favoritos para el ascenso directo, el UCAM Murcia.

El césped del estadio municipal ha mejorado bastante en los últimos diez días y no se va a pisar esta semana para que llegue en las mejores condiciones posibles a este primer partido de liga, que arrancará a las 20:00 horas. De esta manera, los azulinos han trabajado este lunes en La Granja, repetirán el miércoles tras la jornada de descanso de este martes y también cerrarán la semana de trabajo el sábado en esta misma instalación. El jueves y el viernes está previsto entrenar en el Anexo de Chapín a partir de las 10:30 horas -el Xerez DFC también tiene fijados sus entrenamientos en el Pepe Ravelo a las 9 de la mañana- y el domingo será el debut en liga.

El club ya ha puesto las entradas a la venta para aquellos aficionados que quieran asistir al partido y no sean socios, a un precio de 15 euros en Tribuna (8 la entrada infantil); 12 en Preferencia (6 infantil); y 8 en Fondo Sur (4 infantil). Las localidades se pueden adquirir en la sede del club este lunes por la tarde y de martes a viernes con horario de 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30; el sábado de 10:30 a 13:30 y el día de partido una hora antes del choque en la taquilla del estadio. Los abonados entran gratis.

Sistema y primer once de la temporada

Aunque todavía resta toda la semana para conocer el primer once inicial de Checa, todo apunta a que el técnico azulino apostará por el sistema que la temporada quiso y finalmente tuvo que desechar, un 3-5-2 con tres centrales y dos carrileros abiertos. El técnico ha probado diferentes jugadores en la línea defensiva, aunque contra la Balona, que fue una prueba de fuego ante un rival del mismo grupo al que derrotó por dos goles a cero, jugó la segunda mitad con Adolfo, Geovanni y Josete, si bien Álex del Río no participó por descanso. Ricky parece fijo en el carril zurdo y Paco Torres se perfilaría como ocupante del derecho, aunque ahí también ha contado con mucho protagonismo Sergio López. En la medular, con Adri Rodríguez aún no al cien por cien, David García, Reina y Charaf tienen muchas opciones de formar el triángulo, con Iago Díaz jugando por dentro y Nané arriba.