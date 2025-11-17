Hugo Díaz: "No estoy contento con mi rendimiento, quiero aportar más"

Hugo Díaz, centrocampista del Xerez CD, no está satisfecho del rendimiento que hasta ahora está dando en el equipo azulino. El coruñés fue de los últimos fichajes del Deportivo, no llegó en plenitud de forma y hasta ahora ha tenido una participación meramente testimonial: 76 minutos en ocho partidos, algo que quiere cambiar para sentirse importante en la escuadra de Diego Galiano. El atacante, que en sus tres temporadas anteriores en la Gimnástica Segoviana anotó 15 goles, compareció en rueda de prensa para dar sus impresiones del choque contra el Lorca, que supuso el fin de la racha de los azulinos, cayendo siete partidos después, aunque manteniéndose en zona de play-off de ascenso.

Para Hugo Díaz, la derrota fue "una pena", pero no "una decepción enorme". Asegura que "queríamos seguir con la racha, pero no ha podido ser y ahora hay que pensar en el siguiente y a volver a la senda de la victoria. Hemos estado un poco espesos a la hora de generar ocasiones y encima el rival se ha puesto por delante bien pronto y eso ha marcado totalmente el partido" Ese 0-1 a los cuatro minutos varió el plan de partido porque "evidentemente nadie quiere que le metan un gol en el minuto 2, sobre todo porque sabemos que en estas categorías remontar es bastante complicado, ante un buen rival también que supo hacer su partido. Darles la enhoabuena a ellos y nosotros a trabajar para el próximo partido".

¿Hubo falta de intensidad defensiva en el 0-1? Hugo comenta que "estaba en el banquillo y no lo sé, tendremos que verlo y ver cómo se puede solventar esa situación. Hemos intentado tener un poco más el balón, intentar con las combinaciones poder hacer esas ocasiones y la segunda parte el campo se ha puesto impracticable", señalando que era complicado llegar a la portería contraria. "Tampoco es una decepción enorme", apuntaba Hugo Díaz. "Es un partido, está claro que todos queremos ganar y si puede ser alargar una racha lo máximo posible también, pero esto es muy largo y estamos ahí", reflejó.

La roja a Adri

Con respecto a la roja directa a Adri, comentó que no la vio porque "estaba calentando en el córner, o sea no te puedo decir. No he visto nada, absolutamente nada". Curiosamente, los mejores minutos del Deportivo llegaron con diez contra once, "nos hemos soltado un poco más, se ha intentado un poco la desesperada. También es verdad que el campo no te daba para triangular, entonces era más balón directo e intentar coger esa segunda jugada y llegar al área pronto. Y bueno, hemos tenido algún centro así bastante peligroso y sí que es verdad que no ha entrado y te vas con cero puntos".

La derrota tampoco es una decepción enorme. Soy de los que pienso que ni en la victoria hay que estar muy efusivos ni en la derrota montar un drama"

Pese a la derrota, el Xerez CD es quinto y en puesto de play-off, aunque Recreativo o UCAM Murcia, cuyo partido se aplazó por la lluvia, podría adelantarlo. Díaz señala que "esto es muy largo y es una carrera de fondo. Al final lo que no podemos hacer ahora es una montaña gigante porque se ha dado una situación que no esperábamos, hay que reponerse y seguir adelante. Soy de los que pienso que ni en la victoria hay que estar muy efusivos ni en la derrota montar un drama. Si sigues trabajando bien y haciendo las cosas bien, las cosas dan su fruto".

Personalmente, afirma encontrarse "bien", aunque "llegué tarde, en una situación difícil porque al final llegas cuando el equipo ya está rodado, por así decirlo. Evidentemente, yo no estoy contento por lo que estoy aportando porque al final quiero aportar más. Pero también es verdad que el equipo funciona y va bien. Yo me dedico a trabajar y a esperar mi momento".

Por último, una reflexión. La Minera llegó líder hace unas semanas y ahora está un punto por encima del play-out de descenso. La conclusión es clara: la categoría es igualada. "Por eso decía antes que tanto cuando se gana y cuando se pierde hay que tener la cabeza fría y seguir la misma línea de trabajo".