El Xerez CD ha sumado el 73% de los puntos como local

Cualquier posibilidad de luchar por el ascenso o el play-off pasa, hoy por hoy, por hacerse fuerte en Chapín. Los de Galiano firman, de momento, números positivos jugando como local, donde han conseguido hasta el momento 22 de los 30 puntos en juego. Sólo el pinchazo inesperado ante el Estepona, próximo rival xerecista, y el Lorca, unido al empate ante el Águilas, han hecho que 8 puntos vuelven de Chapín.

De momento, el cuadro azulino cumple con los números como local si quiere aspirar a todo, números que también mantienen el UCAM, el mejor local hasta ahora conm 24 puntos; y Antoniano, Yeclano y Lorca, que suman también 22 puntos en su feudo.

Más atrás encontramos a la Deportiva Minera de Checa, el Extremadura y el Puente Genil, con 21 puntos. Curiosamente, el cuadro cordobés es el único equipo que todavía no ha perdido en casa. De cerca le siguen Recreativo, que desde la llegada de Arzu al banquillo se ha hecho más consistente en el Colombino, y el Águilas.

Por contra, los peores equipos como locales a día de hoy son el Estepona (cuyo campo lo visitan los xerecistas el domingo) con sólo 6 puntos de 24 posibles; y el Almería B, también con seis.

El próximo rival del Xerez CD ha logrado solamente un triunfo en su feudo en lo que va de competición, el que obtuvo hace dos semanas ante el filial del Málaga por 3-1. En el resto de partidos sólo pudo arrancar un empate ante Linares, Almería B y Deportiva Minera.

El Xerez CD es el tercer mejor equipo fuera con 15 puntos, sólo superado por Águilas, que tiene 19, y el Recre, con 16

Precisamente, el conjunto murciano es ahora mismo el mejor equipo a domicilio, pues ha sumado 19 puntos de 24 posibles. En este apartado, el Xerez CD también asoma por la zona alta, pues ha sumado hasta el momento 15 puntos, los mismos que La UniónAtlético. Por encima sólo tiene al Recreativo, que ha logrado 16, ya que el resto de equipos cabeceros, caso del Lorca, suman 14. La Deportiva Minera, por su parte, ha sumado sólo 11 puntos.

Otros equipos con buenos números fuera de casa son el Linares, que ha logrado 14, y el Real Jaén, que cuenta con 12 puntos.

Por su parte, el peor equipo a domicilio es con diferencia el Atlético Malagueño, que sólo ha sido capaz de sumar dos empates en toda la competición. Tampoco anda demasido bien lejos del Álvarez Claros, la UDMelilla, que no sabe es lo que es ganar a domicilio, y sólo ha obtenido tres empates. Con 8 puntos está el Almería B y el Xerez DFC.