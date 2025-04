El Xerez CD suspende de empleo y sueldo al extremo Joel

El Xerez CD ha suspendido de empleo y sueldo al atacante canario Joel Domínguez, un fichaje realizado a mitad del pasado mes de febrero con el mercado cerrado, pero que cumplía los parámetros que permite la RFEF para contratar futbolistas fuera de plazo, tener fichas libres, sub-23 en este caso, en paro y con licencia profesional.

La contratación del atacante de 20 años, provocó un gran revuelo en redes sociales y no fue del agrado de una parte importante de la afición azulina. El jugador fue condenado primero por violencia de género a los 17 años y luego, por quebrantar una orden de alejamiento. El futbolista firmó hasta final de temporada y el club se guardaba una opción para renovarlo a final de campaña.

Nada de nada. Joel ha pasado con más pena que gloria por el Deportivo. Llegó falto de forma física y cuando recuperó el tono que los técnicos consideraron adecuado para tener minutos, no los aprovechó y nunca cumplió en el verde las expectativas. El pasado sábado frente al Don Benito suplió a Taufek y no tuvo su mejor día. Ha disputado cinco partidos, no ha sido titular y apenas ha superado los cien minutos.

Checa le dejó fuera de la lista para el partido ante el Villanovense de este domingo por decisión técnica, pero todos los futbolistas estaban obligados a realizar el viaje para arropar a sus compañeros en esta cita tan importante. Joel no se presentó. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, el club le ha suspendido de empleo y sueldo hasta nueva orden, aunque a falta de dos choques para el final está claro que no jugará más. El extremo, por su parte, defiende que no sabía que los no convocados estaban obligados a viajar. Este lunes ya no ha entrenado junto al resto de sus compañeros en La Granja.