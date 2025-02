El Xerez CD arropa a Joel Domínguez en la presentación como nuevo jugador azulino

Joel Domínguez, el último refuerzo que ha llegado al Xerez CD, ha sido presentado este miércoles en un acto presidido por el máximo dirigente azulino, Juan Luis Gil, acompañado por el director deportivo Miguel Ángel Rondán. El fichaje del futbolista canario, condenado primero por violencia de género a los 17 años (ahora tiene 20) y segundo por quebrantar una orden de alejamiento, ha llevado consigo bastante polémica y son muchos los aficionados que se han expresado en redes sociales en contra de la contratación del extremo. El jugador ha firmado hasta final de temporada y el Deportivo se guarda una opción para renovarlo a final de curso.

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha querido romper una lanza en favor de Joel comentando en la presentación que "por hablar un poco de su pasado, que ha traído cola, ninguno es juez para juzgar lo que haya o no hecho, eso ocurrió en su pasado y él viene a jugar al fútbol, quiero recordárselo a todo el mundo, viene al Xerez Club Deportivo, desde ya es jugador nuestro y le pido a los xerecistas que estemos a muerte con él porque él va a estar a muerte con nosotros".

El dirigente azulino añadía que Joel le transmitió "la ilusión y las ganas de querer jugar en el Xerez porque cuando jugó aquí con el Ciudad de Lucena la temporada pasada vio el campo y la afición y le pareció una pasada. Como bien sabéis, viene de la Unión Deportiva Las Palmas y lo más parecido a aquello es el Xerez Club Deportivo. Se siente como en casa y quiero recalcarle a todos los xerecistas que ya es jugador nuestro, él va a morir por esto y tenemos que morir por él, quiero que lo respetemos, el pasado pasó, si a todos nos tuvieran que juzgar por lo que hizo en el pasado pues a saber... a lo mejor no estaba ni yo aquí... A muerte con él".

Por último, comentaba los criterios deportivos para la llegada del extremo, que se desenvuelve en la banda izquierda pese a ser diestro, una posición ya cubierta: "Nos ofrecen al jugador y hablo con Miguel Ángel y Checa y me dice que lo conoce de su etapa de Las Palmas y que es un jugadorazo. Pregunto si es necesario el jugador porque la posición está cubierta y me contestan que con 20 años es una apuesta de futuro, así que todo el que venga a sumar, bienvenido sea".

Rondán: "Apuesta de futuro"

El director deportivo azulino apuntaba sobre Joel que "es un jugador con un potencial enorme, que llevaba un camino espectacular y que esperamos que lo retome aquí. Tiene una calidad innata que apuntaba y sigue apuntando, porque con 20 años no se puede decir otra cosa, al fútbol profesional y aquí lo que se le está dando es la oportunidad de tres meses que tiene por delante para demostrar que él quiere y puede ser profesional, la calidad la tiene y le falta sólo el sacrificio para hacerlo. A partir de ahí, en estos tres meses demostrarlo. No es una posición que necesitásemos, lo traemos más que nada para darle la oportunidad para que se reivindique y sea un futbolista de futuro, que es lo que buscamos en él. Ojalá que pronto demuestre el nivel que tiene y a partir de ahí desearle toda la suerte, que será la nuestra. Confiamos en él porque la calidad la tiene y si le une el sacrificio que le va a exigir el míster nos guardamos esa opción".

Joel, junto a Juan Luis Gil, Miguel Ángel y el propietario de Secrets.

Preguntado por si la plantilla se da por cerrada, Miguel Ángel sostiene que "es muy difícil encontrar lo que buscamos, no es que la demos por cerrada porque si saliera un mediocentro o un lateral izquierdo lo valoraríamos, pero es muy difícil encontrar un sub-23 y en esas posiciones. No se da por cerrada pero entiendo que prácticamente lo está". De hecho, "al míster no le ha quedado otra" que tener que adaptar jugadores a otras posiciones, "se ha tenido que reinventar varias veces y ahora mismo sólo tenemos la solución dentro y no fuera porque a estas alturas es muy difícil que un sub-23 de nivel esté libre".

Joel, ambicioso: "Vengo a ascender"

El ya integrante de la plantilla azulina se entrenaba con sus nuevos compañeros en La Granja, físicamente está bastante atrasado con respecto al equipo. Realizaba un pequeño circuito físico, se encargó de centrar balones en uno de los ejercicios del equipo y ni siquiera participó en el partidillo con el que Checa suele acabar los entrenamientos, pasando por las manos del fisio. En su presentación, el futbolista comenzaba diciendo que "estoy muy agradecido al presidente y al director deportivo, vengo aquí a darlo todo por el equipo, sólo pienso en el Xerez, en el azul y blanco, vestiar la camisa, jugar en Chapín y ascender y hacer las cosas bien".

Cuando se anunció el fichaje, muchos aficionados se mostraron en contra por su pasado. El futbolista, al ser cuestionado, decía que "eso es pasado ya, no puedo decir más nada, soy inocente, vengo a jugar al fútbol, a ser feliz aquí en Jerez, estoy supercontento de cómo me ha acogido la plantilla y sólo vengo a jugar al fútbol y a disfrutar, nada más, es una oportunidad muy importante".

Físicamente, reconoce que "he estado un poquito parado, en el gimnasio, pero no es lo mismo que estar al ritmo del equipo, he entrenado y ha sido un poquito duro, físicamente la exigencia es fuerte, espero estar a tope en una semana". Confesó haber rechazado "ofertas de Primera RFEF y he dicho no sólo por venir al Xerez, estar aquí, jugar en Chapín y estar con la afición, es una oportunidad brutal y a disfrutar".

El jugador se definió como "banda izquierda, rápido, buen disparo, velocidad, regate" y recordó que cuando visitó Chapín con el Ciudad de Lucena vio "un estadio de Primera y un club histórico con una afición que es una locura. Estoy muy agradecido al Xerez, a la afición y lo voy a dar todo por estos dos colores".