El Xerez CD ya vela armas en Lanzarote para disputar el Torneo San Ginés

El Xerez CD ya vela armas en Arrecife para disputar este jueves (21:00) la segunda semifinal del LVI Trofeo San Ginés, al que ha sido invitado por el Ayuntamiento de la localidad lanzaroteña, al Tenerife B. La primera mide a los anfitriones y al San Sebastián de los Reyes que entrena también este curso el bornense Manolo Sanlúcar y que acaba de clasificarse para la fase nacional de la Copa Federación. Finalmente, los aficionados podrán seguir los partidos en directo en Lancelot Televisión, gracias a la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife.

Diego Galiano ha desplazado a toda la plantilla y estos días servían de miniconcentración antes del inicio de liga, marcado para el sábado 6 de septiembre frente al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario. El choque se ha adelantado porque los azulinos deben disputar la primera eliminatoria de la Copa RFEF el miércoles 10 o el jueves 11 y el sorteo se celebrará el miércoles 3 en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A, equipo lo acompañan Juan Luis Gil, presidente xerecista, el vicepresidente Jorge Garrido, el consejero Alan Romero, que a su vez hace de delegado, y Miguel Gutiérrez, consejero y director deportivo.

Los azulinos encaran la cita de este jueves ante el filial del Tenerife, un rival al que nunca se han medido, después de mostrar algunas dudas en sus dos últimos encuentros de pretemporada, dos compromisos que saldaron con derrotas contra dos escuadras de Primera RFEF, el Antequera en El Maulí (2-0) y el Juventud Torremolinos en Chapín (1-2) con el Trofeo Feria de la Vendimia en juego.

El Deportivo ha realizado una pretemporada notable, pero en esos dos partidos contra adversarios de superior categoría cometió errores defensivos poco habituales y, además, le faltó generar más juego para crear ocasiones. Son problemas que técnicos y futbolistas deben solventar a una semana del inicio liguero. Galiano no acabó contento con la imagen y el nivel en esos dos choques y así se lo hizo saber a los jugadores.

El filial que entrena Mazinho competirá la próxima temporada en el Grupo V de Segunda RFEF, su plantel se quedó bastante debilitado tras lograr la permanencia, ya que fueron muchos los jugadores que se marcharon buscando cotas mayores y otros dieron el salto al primer equipo, por lo que cuenta con muchas caras nuevas. Y, entre ellas, dos especiales, la del exxerecista Alberto Ulloa, centrocampista que la pasada campaña jugó hasta diciembre en el Deportivo y luego se marchó al Recreativo Granada y la un futbolista que estuvo cerca de recalar en el club este verano, pero finalmente se decantó por el cuadro insular, el joven punta de 22 años Loren Sánchez, que la pasada campaña firmó unos buenos números en el filial del Almería, en el que disputó 29 partidos, anotó 9 goles y dio 5 asistencias y llegó a debutar en Segunda con la primera plantilla.

Redondo se adelanta a la defensa para rematar de cabeza una falta y empatar el partido. / Diario de Jerez

El último viaje a Canarias

El Xerez CD ha viajado fuera de la Península, sin tener en cuenta sus numerosos desplazamientos a Ceuta en Tercera RFEF, para disputar un partido trece años después. La última vez que visitó las Islas para jugar un encuentro oficial fue en la temporada 12/13, la última en el fútbol profesional tras su doble descenso y la primera de su calvario hacia el barro y el infierno de la Primera Andaluza hasta que fue levantando cabeza. Se enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas y empató a uno en una cita que se disputó el 17 de noviembre de 2012 correspondiente a 14ª jornada. Al frente de los xerecistas estaba todavía Esteban Vigo, que se decantó por un once integrado por Chema, Iago Buzón, Mendoza, Manu Redondo, Raúl Cámara, Sidi Keita (Bruno Herrero), Lucas Porcar (Adri Ruiz), Rueda, Marquitos, Álvaro Rey (Rafa Barber) y Tato. Javi Guerrero adelantó a los amarillos en el minuto 31 con un remate de cabeza a la salida de un córner y Manu Redondo empató para los azulinos también de cabeza tras una falta lateral que botó Marquitos (57'). En ese encuentro, Iago Buzón recibió un fuerte golpe en la parte posterior del cráneo y necesitó 15 grapas para cerrar la herida.